بلجيكا تحقق فوزاً مثيراً على ويلز بتصفيات كأس العالم

لاعبو منتخب بلجيكا

سجل كيفن دي بروين هدفين من ركلتي جزاء ليقود بلجيكا لعودة قوية بعد تلقي هدف مبكر، إذ تغلبت 4-2 خارج أرضها على ويلز اليوم الاثنين ضمن تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2026 واقتربت خطوة كبيرة من التأهل لنهائيات العام المقبل.

وتقدم جو رودون بهدف لمنتخب ويلز في الدقيقة الثامنة على ملعب كارديف سيتي، لكن دي بروين سجل التعادل لبلجيكا من ركلة جزاء في غضون عشر دقائق قبل أن يمنحهم الظهير المخضرم توماس مونييه التقدم 2-1 في الشوط الأول.

وسجل دي بروين هدفا آخر من ركلة جزاء في الدقيقة 76 ليعزز تقدم بلجيكا، ثم بدت ويلز في طريقها للعودة في المباراة، إذ شارك نيثن برودهيد من مقاعد البدلاء ليقلص الفارق قبل دقيقتين من نهاية المباراة.

وبعد 60 ثانية فقط، نجح لياندرو تروسار غير المراقب في استعادة فارق الهدفين بالهدف الرابع لبلجيكا.

وتصدرت بلجيكا المجموعة العاشرة برصيد 14 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام مقدونيا الشمالية التي تعادلت 1-1 على أرضها مع قازاخستان في مباراة أخرى اليوم.

