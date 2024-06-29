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بلجيكا تعتذر بعد فيديو "فكاهي" عن ركل مبابي

منذ 20 دقيقة
كيليان مبابي - رويترز

كيليان مبابي - رويترز

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اعتذر الاتحاد البلجيكي لكرة القدم اليوم السبت 29 حزيران/يونيو 2024، بعدما نشر مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي يقول فيه لاعب الوسط أمادو أونانا إنه سيركل كيليان مبابي قائد فرنسا عندما يتواجه الفريقان في دور الستة عشر ببطولة أوروبا لكرة القدم 2024 بعد غد الاثنين.

ويظهر في الفيديو، الذي حذفه الاتحاد البلجيكي، الكوميديان بابلو أندريس يغني “من سيركل ساق مبابي؟” ويظهر بعدها أونانا في الفيديو مجيبا “أمادو أونانا”.

واعتذر ستيفان فان لوك المتحدث الإعلامي لمنتخب بلجيكا اليوم السبت في بداية المؤتمر الصحفي اليومي للفريق.

وقال “كان الهدف من الفيديو أن يكون فكاهيا، لكنه حُذف منذ ذلك الحين. نود الاعتذار لمن شعر بالإهانة بسبب الفيديو. هذا ينهي الأمر بالنسبة لنا”.

ولم يقابل الفيديو بالترحاب في وسائل الإعلام الفرنسية وأثار تغطية إعلامية واسعة.

    المصدر :
  • رويترز

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