بلجيكا تنتفض بثنائية في مرمى رومانيا ببطولة أوروبا

سجل يوري تيليمانس هدفا بعد 73 ثانية وأحرز كيفن دي بروين هدفا في نهاية الشوط الثاني ليقودا بلجيكا للفوز 2-صفر على رومانيا في مباراة مثيرة في المجموعة الخامسة ببطولة أوروبا لكرة القدم (السبت 22-6-2024).

وأقيمت المباراة في أجواء هائلة في كولن وشهدت العديد من الفرص.

وستكون كل السيناريوهات واردة في الجولة الختامية للمجموعة عندما تلعب بلجيكا أمام أوكرانيا وتواجه سلوفاكيا منتخب رومانيا يوم الأربعاء المقبل، إذ قد تكون أربع نقاط كافية لتصدر المجموعة أو قد تنهي مشوار فريق بالبطولة.

ولم تقدم بلجيكا، التي لا تزال في المركز الثالث في تصنيف الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا)، مستواها المعهود في خسارتها المفاجئة أمام سلوفاكيا في المباراة الافتتاحية، لكنها تمتعت بالحيوية أمام رومانيا منذ الدقيقة الأولى.

وجاءت النتيجة فورية، إذ حصل روميلو لوكاكو على الكرة وظهره إلى المرمى قبل أن يمررها إلى تيليمانس الذي أطلق تسديدة منخفضة قوية سكنت الشباك.

وبعد أربع دقائق، كادت رومانيا أن تدرك التعادل بضربة رأس من رادو دراجوسين لكن حارس المرمى كوين كاستيلز تصدى لها ببراعة، لكن سرعان ما استعادت بلجيكا السيطرة على الشوط الأول.

وأطلق دودي لوكيباكيو تسديدة قوية تصدى لها فلوريان نيتا بعد انطلاقة سريعة من دي بروين فيما سدد لوكيباكيو وأمادو أونانا الكرة عاليا من أمام المرمى.

وبدا أن هدف بلجيكا الثاني مسألة وقت، لكن رومانيا صمدت تحت الضغط كما فعلت في فوزها على أوكرانيا ولم تفقد رباطة جأشها. وحظي منتخب رومانيا بدعم الجماهير التي خلقت أجواء رائعة.

لكن الهجمات البلجيكية تواصلت إذ لعب جيريمي دوكو عرضية بعيدة عن لوكاكو فيما أطلق دي بروين تسديدة أخطأت طريقها إلى المرمى بينما تصدى نيتا لتسديدة أخرى.

وظن لوكاكو أنه سجل الهدف الثاني بعد ساعة من اللعب من بينية لعبها دي بروين لكن الحكم ألغى الهدف بعد الرجوع لحكم الفيديو المساعد بداعي التسلل، بعد خمسة أيام من إلغاء هدفين سجلهما أمام سلوفاكيا للتسلل.

وتواصلت محاولات الفريقين، وانطلق دينس مان إلى الأمام وكاد أن يسجل هدفا لكنه سدد باتجاه الحارس كاستيلز الذي صنع الهدف الثاني قبل عشر دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

وسدد ضربة مرمى وصلت إلى دي بروين الذي وضع الكرة في الشباك ليسجل هدفا ثمينا في حسابات الجولة الأخيرة من مجموعة متقاربة جدا.