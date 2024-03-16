بليكانز يهزم كليبرز في دوري السلة الأميركي

أحرز زيون وليامسون 34 نقطة واستحوذ على سبع كرات مرتدة وقدم أربع تمريرات حاسمة لزملائه ليقود فريقه نيو أورليانز بليكانز للفوز على ضيفه لوس أنجليس كليبرز 112-104 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.

وأضاف تراي ميرفي 14 نقطة لرصيد الفريق الفائز بينما أحرز زميله براندون إنجرام 13 نقطة.

وهذا هو الانتصار الثالث لبليكانز على كليبرز في المواجهات الأربع التي جمعت بين الفريقين في الموسم الحالي.

وبهذا الفوز أصبح بليكانز على بعد مباراتين من كليبرز صاحب المركز الرابع في القسم الغربي للبطولة.

وأحرز بول جورج 26 نقطة لكليبرز وسجل كوهي ليونارد 23 نقطة ونورمان باول 15 نقطة.

وفي مواجهة أخرى أحرز بام أديبايو 22 نقطة وسيطر على تسع كرات مرتدة ليفوز فريقه ميامي هيت 108-95 على مضيفه ديترويت بيستونز وينهي مسيرة هزائم استمرت في أربع مباريات متتالية.

وأسهم كاليب مارتن في فوز ميامي بإحراز 18 نقطة والاستحواذ على ثماني كرات مرتدة وتقديم ست تمريرات حاسمة لزملائه بينما أحرز زميله تيري روزير 18 نقطة.

وكان سيمون فونتيكيو أفضل مسجلي بيستونز برصيد 24 نقطة بينما أضاف زميله جالين دورين 15 نقطة كما سيطر على 17 كرة مرتدة.

وقبل الهزيمة فاز بيستونز في ثلاث من أخر أربع مباريات خاضها.

وفي مباريات أخرى أقيمت الليلة الماضية فاز فينكس صنز خارج ملعبه 107-96 على تشارلوت هورنتس وفاز أورلاندو ماجيك على مضيفه تورونتو رابتورز 113-103.

وفاز يوتا جاز على ضيفه أتلانتا هوكس 124-122.