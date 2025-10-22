بلينجهام يعود للتهديف ويقود ريال مدريد لفوز صعب على يوفنتوس

سجل جود بلينجهام هدفه الأول منذ يونيو حزيران ليقود ريال مدريد إلى فوز صعب 1-صفر على يوفنتوس اليوم الأربعاء على ملعب سانتياجو برنابيو، إذ تغلب ريال على أداء قوي من منافسه الإيطالي ليواصل سلسلة انتصاراته في مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وصنع فينيسيوس جونيور الهدف، إذ راوغ ثلاثة لاعبين من يوفنتوس في الدقيقة 58، وسدد كرة اصطدمت بالقائم وارتدت إلى بلينجهام الذي أسكنها الشباك مسجلا هدفه الأول هذا الموسم بعد عودته من جراحة في الكتف.

ولم يحقق يوفنتوس أي فوز منذ 13 سبتمبر أيلول، وذلك في سبع مباريات متتالية في كل المسابقات.

وتجمد رصيد يوفنتوس عند نقطتين من ثلاث مباريات في دوري الأبطال، بينما رفع ريال مدريد رصيده إلى تسع نقاط.