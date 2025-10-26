الأحد 4 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 26 أكتوبر 2025 |
بلينجهام يقود ريال مدريد للفوز 2-1 على برشلونة

منذ ساعة واحدة
جود بلينجهام

جود بلينجهام

سجل جود بلينجهام هدفا وقدم تمريرة حاسمة ليقود ريال مدريد للفوز 2-1 على ضيفه برشلونة، ليعزز فريق المدرب تشابي ألونسو صدارته لدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الأحد.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 27 نقطة، متقدما بخمس نقاط على برشلونة الثاني.

ومنح مبابي التقدم لريال مدريد في الدقيقة 22 بعد تمريرة رائعة من بلينجهام، قبل أن يتعادل فيرمين لوبيز للفريق الزائر في الدقيقة 38.

وسجل بلينجهام هدف الفوز قرب الاستراحة.

وأهدر مبابي ركلة جزاء مطلع الشوط الثاني. وأكمل برشلونة اللقاء بعشرة لاعبين بعد حصول بيدري على بطاقة حمراء في الوقت بدل الضائع.

    المصدر :
  • رويترز

