بلينغهام يقود إنجلترا للفوز على صربيا ببطولة أوروبا

سجل جود بلينغهام هدفا مبكرا من ضربة رأس قوية ليقود إنجلترا للفوز 1-صفر على صربيا في مباراة بدأها منتخب الأسود الثلاثة بقوة لكنه صمد تحت الضغط في النهاية ضمن المجموعة الثالثة ببطولة أوروبا لكرة القدم (الأحد 16-6-2024).

وتقدمت إنجلترا في النتيجة في الدقيقة 13 عندما اندفع بلينغهام داخل المنطقة ليحول عرضية لعبها بوكايو ساكا وغيرت مسارها إلى داخل المرمى.

وفرض بلينغهام، الذي بدأ هجمة الهدف بنفسه، الإيقاع في غالبية هجمات إنجلترا، وحصل على دعم كبير من المشجعين الذين هتفوا باسمه.

ووجد فريق المدرب جاريث ساوثجيت مساحة في الجانب الأيمن وكان هناك تفاهم بين ساكا والظهير كايل ووكر الذي شكلت انطلاقاته في الشوط الأول خطورة على مرمى صربيا.

لكن بعد الاستراحة، بدأت صربيا تهدد مرمى إنجلترا التي افتقدت للعب السلس الذي امتازت به في البداية.

وشهدت المباراة 11 تسديدة، بواقع ست محاولات لصربيا وخمس لإنجلترا. وتكشف إحصاءات أوبتا أن هذا هو المعدل الأدنى في مباراة ببطولة أوروبا منذ 1980 على الأقل.

واعترض بلينغهام عندما سئل ما إذا كان تراجع مستوى إنجلترا يظهر أن الفريق لا يزال قيد العمل.

وقال “لا أتفق مع ذلك. أعتقد أن الشوط الأول يظهر لماذا يمكننا تسجيل الأهداف أمام أي فريق ويظهر الشوط الثاني أن لماذا بمقدورنا الحفاظ على نظافة شباكنا أمام أي فريق”.

* صربيا تتحسن

لكن صربيا رفعت مستواها في بداية الشوط الثاني بالدفع بإيفان إيليتش بدلا من لاعب الوسط المدافع نيمانيا جوديلي وقبلها لعب المهاجم دوسان فلاهوفيتش كرة عرضية خطيرة على مرمى إنجلترا ما أثار حماس الجماهير الصربية.

وأجرى دراجان ستويكوفيتش مدرب صربيا مزيدا من التبديلات الهجومية إذ دفع بدوسان تاديتش ولوكا يوفيتش بعد مرور أكثر من ساعة واحدة بقليل من عمر المباراة.

ورد ساوثجيت بالدفع بكونور جالاجر ذي المجهود البدني الوافر بدلا من ترينت ألكسندر أرنولد الذي لم يعتد اللعب في وسط الملعب.

ولعب البديل الآخر جارود بوين كرة عرضية حولها القائد هاري كين بضربة رأس تصدى لها الحارس بريدراج رايكوفيتش في الدقيقة 77.

وبعد خمس دقائق، أطلق فلاهوفيتش تسديدة قوية أبعدها الحارس جوردان بيكفورد في إطار سعي صربيا لإدراك التعادل.

لكن إنجلترا، معتمدة على خط دفاع غير مألوف يضم ماك جيهي الذي يشارك في بطولة كبرى لأول مرة والأيمن كيران ترابيير ظهيرا أيسر، صمدت تحت الضغط لتفوز بالمباراة.

وأقر كين أن فريقه لم يقدم أفضل مستوياته، قائلا “إجمالا حققنا فوزا مستحقا. الأمر يتعلق بإنجاز المطلوب.

“في فترة من الشوط الثاني، كنا داخل منطقة جزائنا وواجهنا صعوبة في الخروج لكنه فوز مهما الليلة”.

وبهذا تتصدر إنجلترا المجموعة بعد تعادل الدنمرك 1-1 مع سلوفينيا في وقت سابق اليوم الأحد. وتلعب إنجلترا أمام الدنمرك يوم الخميس عندما تواجه صربيا منتخب سلوفينيا.