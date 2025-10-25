بنتشيتش تتغلب بصعوبة على كينين وتضرب موعدا مع نوسكوفا في نهائي طوكيو

بلغت بليندا بنتشيتش نهائي بطولة بان باسيفيك المفتوحة للتنس للمرة الثانية بعد عقد من الزمن من أول نهائي لها بفوزها الصعب 7-6 و3-6 و6-2 على الأمريكية صوفيا كينين اليوم السبت، لتضرب موعدا في النهائي مع التشيكية ليندا نوسكوفا التي تأهلت بعد انسحاب منافستها في مباراة قبل النهائي الأخرى.

وفي مباراة أقيمت تحت سقف الملعب الرئيسي في مركز أرياكي كوليسيوم بسبب الأمطار، حافظت اللاعبتان على قوة إرسالهما في أول 12 شوطا قبل أن تزيد السويسرية بنتشيتش من قوتها في شوط فاصل متقارب لتفوز بالمجموعة الافتتاحية بضربة أمامية ناجحة.

وضغطت كينين، بطلة أستراليا المفتوحة سابقا، بقوة وكسرت إرسال منافستها في الشوط الرابع من المجموعة الثانية ثم تجاوزت أداء متذبذبا في الشوط التالي لتتعادل في النهاية في نتيجة المجموعات.

وكسرت بنتشيتش، الفائزة بذهبية أولمبياد طوكيو، إرسال كينين لتتقدم 3-1 في المجموعة الفاصلة بعد أداء ضعيف من اللاعبة الأمريكية، واستغلت اللاعبة السويسرية (28 عاما) الزخم لتضمن الفوز وتواصل سعيها نحو لقبها الثاني هذا الموسم.

وفي وقت سابق اليوم، انسحبت إيلينا ريباكينا من مباراتها ضد نوسكوفا بسبب إصابة في الظهر، بعد يوم واحد فقط من ضمان لاعبة قازاخستان آخر مكان مؤهل للبطولة الختامية لموسم السيدات المقررة الشهر المقبل في الرياض بوصولها للدور قبل النهائي في طوكيو.

وقالت ريباكينا “أنا آسفة للغاية لأنني لن أتمكن من اللعب اليوم. أعاني من مشاكل في ظهري هذا الأسبوع، ولا أستطيع اللعب بكامل طاقتي. أشعر بخيبة أمل لأن جماهيري لن تراني اليوم، لكنني أتمنى أن أراكم العام المقبل”.

وتتطلع نوسكوفا، التي خسرت نهائي بطولة الصين المفتوحة في وقت سابق من الشهر الجاري أمام الأمريكية أماندا أنيسيموفا، للفوز بثاني ألقابها في بطولات اتحاد اللاعبات المحترفات بعد فوزها في مونتيري العام الماضي.