بنتشيتش تسحق نوسكوفا وتفوز ببطولة طوكيو للتنس بعد 10 سنوات من الحسرة

بليندا بنسيتش تقبل الكأس احتفالاً بفوزها في المباراة النهائية ضد التشيكية ليندا نوسكوفا. رويترز

فازت بليندا بنتشيتش 6-2 و6-3 على التشيكية ليندا نوسكوفا المصنفة السادسة، لتحرز لقب بطولة بان باسيفيك المفتوحة للتنس اليوم الأحد، لتمحو الذكريات المريرة لهزيمتها بمجموعتين دون رد أمام أجنيشكا رادفانسكا في نهائي نفس البطولة قبل عشر سنوات.

وحققت بنتشيتش بهذا الفوز لقبها العاشر في بطولات اتحاد لاعبات التنس المحترفات والثاني هذا العام بعد تتويجها في أبو ظبي في فبراير شباط الماضي، لتعود من جديد إلى دائرة الفائزات بالألقاب بعد فترة راحة بسبب الأمومة في عام 2023 شهدت خروجها من قائمة أفضل 1000 لاعبة في مرحلة ما.

ورغم تراجع مستواها في آخر مباراتين على الملعب الرئيسي في مركز أرياكي كوليسيوم في طوكيو، لم تظهر على المصنفة 13 عالميا أي علامات على الإرهاق في التبادلات الافتتاحية، وكسرت إرسال منافساتها لتتقدم 4-2 قبل أن تحسم المجموعة الأولى بكسر آخر للإرسال.

وحافظت الفائزة بالميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو على إرسالها في شوط شهد ستة تعادلات لتتقدم 3-2 في المجموعة الثانية، وقدمت أداء قويا في الإرسال لاحقا لتصبح على بعد شوطين فقط من حسم فوز لا يُنسى.

ومع اقتراب المباراة من نهايتها، زادت بنتشيتش من ضغطها لتكسر إرسال منافستها في الشوط الثامن، ثم حسمت الفوز في شوط إرسالها التالي، وأنهت المباراة بضربة مباشرة من على الشبكة بطريقة رائعة ثم ضربة أمامية متقنة.

