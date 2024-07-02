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بنما تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا بعد انتصارها على بوليفيا

منذ 45 دقيقة
آخر تحديث: 2 - يوليو - 2024 7:16 صباحًا
كرة القدم: كوبا أمريكا - بوليفيا - بنما - رويترز

كرة القدم: كوبا أمريكا - بوليفيا - بنما - رويترز

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فازت بنما على بوليفيا 3-1 الليلة الماضية لتحتل المركز الثاني في المجموعة الثالثة وتتأهل لدور الثمانية في كأس كوبا أمريكا لكرة القدم بعد خروج الولايات المتحدة صاحبة الضيافة عقب خسارتها 1-صفر أمام أوروغواي متصدرة المجموعة.

وتلعب بنما في كأس كوبا أمريكا للمرة الثانية فقط، وقد تأهلت لدور الثمانية باحتلالها المركز الثاني بالمجموعة برصيد ست نقاط متقدمة بفارق ثلاث نقاط عن الولايات المتحدة لتبلغ الأدوار الإقصائية لأول مرة.

وتصدرت أوروغواي المجموعة بتسع نقاط من ثلاثة انتصارات.

وكانت بوليفيا بحاجة للفوز مع فرصة ضئيلة للبقاء في البطولة، لكن بنما كانت الطرف الأخطر، إذ سيطر خوسيه فاخاردو ببراعة على تمريرة من ضربة رأس داخل منطقة الجزاء ليهيئها لنفسها ويسدد قوية في سقف المرمى في الدقيقة 22.

وأدركت بوليفيا التعادل في الدقيقة 69 عندما اخترقت وسط ودفاع بنما ومرر راميرو فاكا الكرة إلى برونو ميراندا الذي سددها في المرمى.

لكن بنما استعادت سيطرتها بعد عشر دقائق عندما أرسل إريك ديفيز تمريرة عرضية من الناحية اليسرى إلى إدواردو جيريرو حولها بضربة رأس للمرمى.

وسجلت بنما مرة أخرى في الوقت المحتسب بدل الضائع عندما تسلم سيزار يانيس الكرة ليسيطر عليها ويطلق تسديدة مباشرة في الزاوية العليا للمرمى ويثير احتفالات صاخبة في ملعب إنتر آند كو.

    المصدر :
  • رويترز

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