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بنهائي أكابولكو للتنس.. رود يهزم رونه ويواجه دي مينو

منذ 37 دقيقة
رياضة التنس - تعبيرية

رياضة التنس - تعبيرية

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تأهل اللاعب النرويجي كاسبر رود لمواجهة الأسترالي أليكس دي مينو حامل اللقب في نهائي بطولة أكابولكو المفتوحة للتنس في المكسيك بعد الفوز في مباراة مثيرة على المصنف الثاني الدنمركي هولجر رونه 3-6 و6-3 و6-4 الليلة الماضية.

وستكون مواجهة السبت ثاني مباراة نهائية يخوضها رود في المكسيك في غضون أسبوعين بعد هزيمته أمام أسترالي آخر هو جوردان تومسون في لوس كابوس.

بدأ رونه (20 عاما) المصنف السابع عالميا المباراة بقوة وفاز بالمجموعة الأولى واقترب من كسر إرسال رود في الشوط الثالث من المجموعة الثانية بعد أن أنهى تبادلا طويلا للكرة بضربة أمامية في الشبكة لكنه سرعان ما بدأ في التراجع وبدا تأثير المرض عليه واضحا.

وبعد ذلك رفع المصنف السادس رود مستوى أدائه وعادل النتيجة بعد الفوز بالمجموعة الثانية.

وقبل بداية المجموعة الثالثة الفاصلة تلقي رونه مساعدة طبية وتلقى تشجيعا جماهيرا كبيرا عندما كسر إرسال رود وتقدم 3-1 من خلال كرة أمامية رائعة.

واستبسل رود ونجح في التقدم 5-4 بينما تعثر رونه وارتكب أخطاء سهلة ليحسم رود المصنف 11 عالميا المجموعة والمباراة لصالحه ويضمن المنافسة على اللقب.

وفي مباراة قبل النهائي الأخرى قبل ذلك فاز دي مينو على منافسه البريطاني جاك درابر بعد انسحاب الأخير بسبب مشكلة لم يكشف النقاب عنها بينما كان دي مينو متقدما 6-3 و2-6 و4-صفر.

    المصدر :
  • رويترز

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