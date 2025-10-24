بنيتز مدرباً لنادي باناثينايكوس اليوناني

أعلن نادي باناثينايكوس اليوناني اليوم الجمعة، تعاقده مع الإسباني رافائيل بنيتز (65 عاما) مدرب ليفربول وريال مدريد السابق ليحل محل كريستوس كونتيس الذي أقيل من منصبه بعد الهزيمة 3-1 في الدوري الأوروبي لكرة القدم أمام فينوورد.

وذكرت وسائل إعلام يونانية أن بنيتز وقع عقدا لمدة عامين مع النادي الذي يتخذ من أثينا مقرا له.

وأقيل بنيتز من تدريب سيلتا فيجو في مارس آذار من العام الماضي بعد ثمانية أشهر من توليه المسؤولية.

ويتضمن العقد خيار التمديد لعام إضافي وتبلغ قيمته حوالي أربعة ملايين يورو (4.66 مليون دولار) في الموسم الواحد وهو أعلى راتب يتقاضاه مدرب في دوري الأضواء اليوناني بحسب وسائل إعلام محلية.

وقاد بنيتز ليفربول للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا 2005 وتشيلسي للتتويج بلقب الدوري الأوروبي 2013 إضافة إلى نجاحات محلية وأوروبية مع بلنسية وإنتر ميلان ونابولي.

وتنتظر المدرب الإسباني مهمة إنعاش حظوظ باناثينايكوس إذ يحتل بطل اليونان 20 مرة المركز السابع في الدوري واستهل مسيرته في الدوري الأوروبي بشكل متذبذب إذ تجرع هزيمتين متتاليتين بعد فوزه في بداية مشواره.