بهدفه في وست هام.. محمد صلاح يحقق 3 أرقام قياسية

واصل الدولي المصري ونجم ليفربول، محمد صلاح، تحقيقه للأرقام القياسية مع الريدز، وذلك بعد هدفه أمام وست هام في الدوري الإنجليزي.

ويستضيف ملعب “أنفيلد” مباراة ليفربول ووست هام في إطار منافسات الجولة السادسة من البريميرليج، والتي انطلقت في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

وسجل محمد صلاح هدف ليفربول الأول أمام النادي اللندني من ركلة جزاء في الدقيقة 16، بعدما حصل عليها هو بنفسه حيث تمت عرقلته من قبل المدافع نايف أكرد.

ونجح محمد صلاح بهذا الهدف في معادلة رقم أسطورة ليفربول، جون توشاك، بتسجيل 10 أهداف في مرمى وست هام يونايتد في جميع البطولات.

وبحسب شبكة أوبتا للإحصائيات، فإن محمد صلاح أصبح خامس لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي، يسجل أو يصنع خلال أول ست مباريات لفريقه في البريميرليج، بعد ديفيد بيكهام، تيري هنري، سيرجيو أجويرو، إيرلينج هالاند.

6 – Mohamed Salah is the fifth player to either score or assist a goal in each of his team's first six games of a Premier League season, after David Beckham for Man Utd in 2000-01, Thierry Henry for Arsenal in 2004-05, Sergio Agüero for Man City in 2019-20, and Erling Haaland for… pic.twitter.com/L4vzxoZKMp

— OptaJoe (@OptaJoe) September 24, 2023