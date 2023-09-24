الأحد 9 ربيع الأول 1445 ﻫ - 24 سبتمبر 2023 |
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بهدفه في وست هام.. محمد صلاح يحقق 3 أرقام قياسية

منذ 14 دقيقة
محمد صلاح

محمد صلاح (رويترز)

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واصل الدولي المصري ونجم ليفربول، محمد صلاح، تحقيقه للأرقام القياسية مع الريدز، وذلك بعد هدفه أمام وست هام في الدوري الإنجليزي.

ويستضيف ملعب “أنفيلد” مباراة ليفربول ووست هام في إطار منافسات الجولة السادسة من البريميرليج، والتي انطلقت في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

وسجل محمد صلاح هدف ليفربول الأول أمام النادي اللندني من ركلة جزاء في الدقيقة 16، بعدما حصل عليها هو بنفسه حيث تمت عرقلته من قبل المدافع نايف أكرد.

ونجح محمد صلاح بهذا الهدف في معادلة رقم أسطورة ليفربول، جون توشاك، بتسجيل 10 أهداف في مرمى وست هام يونايتد في جميع البطولات.

وبحسب شبكة أوبتا للإحصائيات، فإن محمد صلاح أصبح خامس لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي، يسجل أو يصنع خلال أول ست مباريات لفريقه في البريميرليج، بعد ديفيد بيكهام، تيري هنري، سيرجيو أجويرو، إيرلينج هالاند.

وبحسب موقع ليفربول الرسمي، فقد كرر محمد صلاح إنجازه، حيث أصبح اللاعب الوحيد في تاريخ الدوري الإنجليزي الذي يسجل أو يصنع في 12 مباراة متتالية بالبطولة للمرة الثانية.

 

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