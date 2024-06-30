بهدف قاتل.. النجمة يهزم الأنصار ويحرز بطولة لبنان لكرة القدم

منحت كرة قاسم الزين الرأسية التي سجل بها هدف الفوز للنجمة على الأنصار في الدقيقة 95، اللقب التاسع في الدوري اللبناني لكرة القدم الى “النبيذي”، الذي حقق فوزا اول على الانصار 2 – 1 (الشوط الاول 1 – 0) بعد ثلاث خسارات امامه في الدوري العام اللبناني الـ63 لكرة القدم هذا الموسم.

وفاز النجمة مساء (الأحد 30-6-2024) في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، خلف أبواب موصدة في وجه الجمهور، علما ان التعادل كان يكفي الأنصار لتعزيز رقمه القياسي في الدوري بلقب خامس عشر.

واحتشد جمهور النجمة في معقل الفريق بملعبه في المنارة، وتابع المباراة عبر شاشة عملاقة. فيما تابع جمهور الانصار المباراة من ملعب بيروت البلدي في منطقة الطريق الجديدة.

وعاد النجمة الى منصة التتويج بلقب الدوري بعد غياب 10 سنوات.

وافتتح خليل بدر التسجيل للنجمة في الدقيقة 29 بكرة مقصية سددها من داخل المنطقة متوسطة الارتفاع الى الزاوية اليمنى البعيدة لمرمى الحارس نزيه اسعد.

وادرك المهاجم السنغالي الحاج مالك تال التعادل للانصار في الدقيقة 52 بكرة رأسية لعبها وهو غير مراقب من على خط المرمى الى داخل الشباك قرب الزاوية اليمنى لمرمى الحارس علي السبع. ونال الحاج مالك في نهاية المباراة جائزة الراحل عدنان الشرقي بنسختها الاولى لهداف الدوري بعدما سجل 20 اصابة.

في حين تولى رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم المهندس هاشم حيدر تتويج الفريق البطل، في حضور الرئيس التاريخي لنادي النجمة “سنديانة الكرة اللبنانية” عمر عبد القادر غندور (94 سنة).