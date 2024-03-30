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بهدف كولمان العكسي.. إيفرتون يخسر أمام بورنموث

منذ 48 دقيقة
مدافع إيفرتون شيموس كولمان - الدوري الإنجليزي

مدافع إيفرتون شيموس كولمان - الدوري الإنجليزي

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أدى هدف عكسي لمدافع إيفرتون شيموس كولمان في الوقت المحتسب بدل الضائع إلى خسارة فريقه 2-1 أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت 30 آذار /مارس الجاري، لتتفاقم مشاكل إيفرتون المهدد بالهبوط.

وبعد خصم 10 نقاط بسبب مخالفات للقواعد المالية تم تقليصها إلى ست نقاط وصل إيفرتون إلى الساحل الجنوبي تحت وطأة تهمة أخرى متعلقة بمخالفة اللوائح وعانى لخلق فرص لتسجيل الأهداف في الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي.

وتقدم بورنموث عن طريق المهاجم دومينيك سولانكي في الدقيقة 64 لكن البديل بيتو أدرك التعادل لإيفرتون في الدقيقة 87 بعد خطأ فادح من الحارس نيتو.

لكن بعد أربع دقائق أخرى واجه إيفرتون أزمة مجددا عندما وضع كولمان الكرة بالخطأ في مرماه ليتجرع فريقه الهزيمة الثالثة على التوالي.

ويحتل بورنموث المركز 13 برصيد 38 نقطة بينما يحتل إيفرتون المركز 16 برصيد 25 نقطة متقدما بثلاث نقاط عن منطقة الهبوط.

    المصدر :
  • رويترز

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