بواتينج ينسحب من معايشة تدريبية في بايرن بعد اعتراض الجماهير

انسحب المدافع المعتزل جيروم بواتينج اليوم السبت من تدريب عملي في بايرن ميونيخ بطل دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، بعد اعتراض الجماهير بسبب إدانته العام الماضي بالاعتداء على صديقة سابقة.

وكان المدافع السابق لبايرن ومنتخب ألمانيا، الذي لعب للنادي بين عامي 2011 و2021، ينوي قضاء فترة معايشة قصيرة مع المدرب فينسن كومباني.

وقال عبر وسائل التواصل الاجتماعي موجها رسالة إلى بايرن وكومباني “بعد النقاشات الأخيرة المتعلقة بي، قررت التركيز على أموري الخاصة مثل رخصة التدريب من الفئة الأولى… هذا هو تركيزي الآن.

“يجب أن يكون تركيزكم بالكامل على أرض الملعب وعلى مواصلة سلسلة الانتصارات التي وصلت إلى 13 مباراة”.

وفاز بايرن 3-صفر على بروسيا مونشنجلادباخ اليوم السبت، محققا العلامة الكاملة بالفوز في جميع مبارياته 13 التي خاضها هذا الموسم في المسابقات كافة.

وقال بواتنيج “أنا ممتن لإدارة النادي ولك عزيزي فينسن لمنحي الثقة والفرصة لأكون جزءا من ذلك”.

وكان مشجعو بايرن قد عارضوا هذه المعايشة بعد أن تلقى اللاعب السابق العام الماضي غرامة مع وقف التنفيذ وتحذيرا من محكمة ميونيخ، التي أدانته بتهمة الإيذاء الجسدي المتعمد ضد شريكته السابقة.

وجمعت عريضة إلكترونية بعنوان “وضع حدود ضد العنف القائم على كراهية النساء: يجب عدم السماح لجيروم بواتينج بالعودة إلى بايرن ميونيخ” عدة آلاف من التوقيعات.

وكانت محاكمة عام 2024 هي الثالثة في قضية الإيذاء الجسدي.

وأمضى اللاعب (37 عاما)، الذي شارك في 76 مباراة مع منتخب ألمانيا بين عامي 2009 و2018، 10 سنوات في بايرن ميونيخ بعد انضمامه من مانشستر سيتي في 2011، حيث تزامل مع كومباني، وفاز بتسعة ألقاب في الدوري الألماني ولقبين في دوري أبطال أوروبا.

وأعلن بواتينج اعتزاله الشهر الماضي، وكان آخر ظهور له مع لاسك لينز النمساوي إذ انتهى عقده بالتراضي في أغسطس آب.