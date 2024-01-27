بوبانا وإبدين يحصدان لقب زوجي الرجال للتنس في بطولة أستراليا

فاز اللاعب الهندي “روهان بوبانا” والأسترالي “ماثيو إبدين”، اليوم السبت 27 يناير/ كانون الثاني، بلقب زوجي الرجال ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بعد بذل جهدا كبيرا ليتغلبا 7-6 و7-5 على الثنائي الإيطالي “سيموني بوليلي وأندريا فافاسوري” في النهائي.

وسقط الثنائي المصنف الثاني في البطولة أرضا احتفالا بالفوز قبل تحية الجمهور في ملعب رود ليفر أرينا.

وبهذا يصبح بوبانا البالغ عمره 43 عاما أكبر لاعب سنا يفوز بلقب في البطولات الأربع الكبرى، وينجح أخيرا في أستراليا في مشاركته رقم 17 على التوالي في البطولة، بعدما خسر نهائي الزوجي المختلط عامي 2023 و2018.

وقال إبدين “العمر حقيقة ليس حتى مجرد رقم بالنسبة لهذا الرجل. قلبه شباب وهو بطل محارب. قاتل بقوة إلى جواري طوال العام الماضي”.

ورغم أن اللاعبين الإيطاليين حصلا على أول فرصة لكسر الإرسال والنتيجة 5-5، فإن منافسيهما نجحا في الحفاظ على شوط الإرسال وحسما المجموعة الأولى بسهولة في الشوط الفاصل بدعم كبير من الجمهور.

وحافظ الثنائيان على شوط إرسالهما حتى الشوط 11 عندما خسر فافاسوري شوط إرساله ليرسل إبدين لحسم المباراة في الشوط التالي.

وقال بوبانا “لم يكن لأتمكن من فعل هذا لولا وجود شريك أسترالي رائع بجانبي”.

وهذا هو اللقب الأول في البطولات الأربع الكبرى الذي يحققه هذا الثنائي، الذي خسر نهائي أمريكا المفتوحة العام الماضي، وعلى إثره سيتصدر بوبانا تصنيف الزوجي الذي يصدر بعد غد الاثنين في حين أن إبدين سيكون المصنف الثاني عالميا.