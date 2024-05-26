"بوجاتشر" يفوز بسباق إيطاليا للدراجات

فاز السلوفيني تادي بوجاتشر بسباق إيطاليا للدراجات بعدما حافظ على تقدمه في الترتيب العام في المرحلة 21 والأخيرة في روما، ليُحسم اللقب بأكبر فارق منذ 1965.

وكان بوجاتشر، متسابق فريق الإمارات والذي يشارك في السباق لأول مرة، في صدارة الترتيب العام منذ فوزه بالمرحلة الثانية. وفاز بخمسة مراحل أخرى قبل أن ينهي المرحلة الأخيرة التي امتدت مسافة 125 كيلومترا التي فاز بها تيم ميرلييه.

وتفوق ميرلييه متسابق (سودال-كويك ستيب) على الإيطالي جوناثان ميلان متسابق (ليدل-تريك) ليحقق ثالث انتصار على مستوى المراحل. وعاد ميلان إلى المقدمة بعدما تعرض لحادث في اللفة الأخيرة حول المدينة الأبدية.

وأنهى بوجاتشر السباق بفارق تسع دقائق و56 ثانية أمام الكولومبي دانييل مارتينيز متسابق (بورا-هانزجروهي)، بينما جاء جيرينت توماس متسابق (إنيوس جريناديرز) في المركز الثالث بفارق 28 ثانية عن مارتينيز.

وكان بوجاتشر قد فاز بسباق فرنسا 2020 و2021.

وغاب عن السباق السلوفيني بريموش روجليتش الفائز بسباق إيطاليا العام الماضي، وريمكو إيفانبول ويوناس فينجارد لكن هذا لا يقلل من هيمنة بوجاتشر على سباق إيطاليا.

وهيمن بوجاتشر على المرحلة السابعة بفوزه بسباق ضد الساعة متفوقا على فيليبو جانا ليعزز صدارته للترتيب العام لما يتجاوز دقيقتين ونصف وأعقب ذلك بالفوز بالمرحلة التالية.

وثأر جانا في سباق ضد الساعة التالي لكن بوجاتشر عزز صدارته للترتيب العام بعدما حل ثانيا، وبدا أن فوزه باللقب بات محسوما في المرحلة 15 التي فاز بها ليوسع الفارق الذي يفصله عن توماس.

وفاز بوجاتشر بالمرحلة التالية وكان حاسما في المرحلة قبل الأخيرة عندما فاز بمرحلة للمرة السادسة في إيطاليا ليحكم قبضته على الصدارة.