بوجاتشر يفوز للمرة الخامسة تواليا في لومبارديا محققاً "موسمه الأفضل"

قدم تادي بوجاتشر بطل العالم أداء مهيمنا مرة أخرى اليوم السبت وفاز بسباق لومبارديا للدراجات للمرة الخامسة على التوالي ليحقق فوزه العاشر في السباقات الكلاسيكية والثالث له في عام 2025.

وفاز بطل سباق فرنسا بسباقي فلاندرز ولييج-باستوني-لييج أيضا هذا العام، ليصبح بذلك ثاني متسابق في التاريخ بعد الأسطورة البلجيكي إيدي ميركس يحقق ثلاثة انتصارات في السباقات الكلاسيكية خلال عام واحد.

وفاز متسابق فريق الإمارات بالنسخة الماضية من سباق لومبارديا عبر هجوم فردي، وكرر السيناريو ذاته على مسار السباق البالغ طوله 241 كيلومترا، حيث ترك منافسيه خلفه بهجومه المعتاد، متفوقا على ريمكو إيفينبول بفارق دقيقة و48 ثانية.

وهذا الانتصار الخامس في لومبارديا جعله يعادل الرقم القياسي مع الإيطالي فاوستو كوبي من إيطاليا، الذي فاز بالسباق من عام 1946 إلى 1949 ومرة أخرى في عام 1954، كما أصبح بوجاتشر أول متسابق يفوز بسباق كلاسيكي خمس مرات متتالية.

*”هذا السباق يناسبني حقا”

قال بوجاتشر “الفوز في لومبارديا خمس مرات متتالية… في كل مرة أبدأ فيها أشعر أن هذا السباق يناسبني حقا. لكن في الوقت نفسه لدي فريق رائع يدعمني، وأدين بالشكر الكبير لكل زملائي في الفريق.

وأضاف “دومن (نوفاك) قام بعمل رائع، ثم بافل (سيفاكوف) كان مذهلا اليوم، وكل الزملاء في المرتفع الأخير الذين حموني. كان أداء من الطراز الرفيع، ومثيرا للإعجاب من الجميع”.

وبعد أن حل ثانيا في سباق باريس-روبيه وثالثا في ميلان-سان ريمو، أصبح بوجاتشر أول متسابق يصعد إلى منصة التتويج في جميع السباقات الكلاسيكية الخمسة خلال عام واحد.

وقال بوجاتشر “(صانع الدراجات) إرنستو كولناجو كان هنا عند خط النهاية، واتصل به إيدي ميركس فتحدثنا، وكان الأمر رائعا.

“لكنني لا أحب أن تتم مقارنتي بالآخرين. كل شخص فريد بطريقته الخاصة”.

وأضاف ضاحكا “قلت لسبع سنوات على التوالي إن هذا هو أفضل موسم لي حتى الآن. ومرة أخرى يمكنني أن أقول إن هذا هو أفضل موسم لي حتى الآن”.