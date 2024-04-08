بوخوم المتعثر في الدوري الألماني ينفصل عن مدربه ليتش

أعلن نادي بوخوم المتعثر في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم الاثنين انفصاله عن مدربه توماس ليتش بعد هزيمته أمام مضيفه كولن مطلع الأسبوع ليمدد سلسلة عدم الانتصارات إلى ست مباريات.

وكانت الخسارة 2-1 يوم السبت هي الهزيمة الخامسة لبوخوم في ست مباريات وتركت النادي في المركز 15 متقدما بثلاث نقاط عن منطقة الهبوط.

وفي فبراير شباط، هزم بوخوم منافسه بايرن ميونيخ حامل اللقب 3-2 لكنه جمع نقطة واحدة فقط منذ ذلك الحين.

وقال مارك ليتاو المدير الرياضي لبوخوم في بيان “لم نتمكن من تحقيق الاستقرار على المدى الطويل ولم تكن النتائج في المباريات القليلة الماضية مرضية”.

وأضاف “الفريق لديه الجودة اللازمة للبقاء في الدوري الألماني، ولهذا السبب نريد تقديم دفعة معنوية له بتغيير الإدارة الفنية”.

وتولى ليتش تدريب بوخوم في سبتمبر أيلول 2022 وكان الفريق يحتل المركز الأخير في الدوري الألماني بنقطة واحدة بعد سبع مباريات وقاده إلى بر الأمان، وأنهى الموسم الماضي في المركز 14.

وقال ليتش “لن أنسى هذا أبدا. لن تتوقف علاقتي بالمدينة والمشجعين الرائعين عند هذه التجربة فقط”.

وتتبقى أمام بوخوم ست مباريات في الدوري وسيستضيف هايدنهايم الذي يحتل مركزا في وسط الترتيب يوم السبت المقبل.