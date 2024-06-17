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بورتيوس لاعب اسكتلندا يتلقى عقوبة الإيقاف لمباراتين

منذ 51 دقيقة
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فرض الإتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) عقوبة الإيقاف لمباراتين على المدافع الاسكتلندي رايان بورتيوس بداعي “اللعب الخشن الخطير” إثر تدخله العنيف مع إيلكاي جندوجان خلال الهزيمة 5-1 أمام ألمانيا يوم الجمعة الماضي في المباراة الافتتاحية لبطولة أوروبا 2024.

وكانت ألمانيا متقدمة 2-صفر عندما تلقى بورتيوس البطاقة الحمراء في نهاية الشوط الأول إثر تدخل عنيف بقدميه على جوندوجان داخل منطقة الجزاء.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لألمانيا تقدم كاي هافرتس لتنفيذها مسجلا منها الهدف الثالث.

وسيغيب بورتيوس بذلك عن صفوف اسكتلندا في مباراتيها أمام سويسرا يوم الأربعاء المقبل وأمام المجر يوم الأحد.

وتأمل اسكتلندا في تجاوز دور المجموعات في نهائيات بطولة كبيرة للمرة الأولى.

    المصدر :
  • رويترز

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