"بوسطن" يتقدم على "دالاس" في نهائي دوري السلة الأمريكي

بمشاركة لاعبه كريستابس بورزينجيس العائد بعد غياب طويل استمر 37 يوما بسبب الإصابة فاز بوسطن سيلتيكس على ضيفه دالاس مافريكس 107-89 في المباراة الأولى بينهما في الدور النهائي لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.

وبسبب إصابة في الساق اليمنى غاب بورزينجيس عن 10 مباريات لفريقه بينما يشارك في الدور النهائي للبطولة للمرة الأولى خلال مسيرته.

وبهذا الانتصار يتقدم بوسطن 1-صفر في النتيجة الإجمالية لنهائي البطولة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات.

وفي أول مباراة يخوضها منذ 29 أبريل نيسان أحرز بورزينجيس 20 نقطة للفريق الفائز بعد مشاركته بديلا لأحد زملائه.

وستقام المباراة الثانية بين الفريقين في بوسطن أيضا الأحد المقبل.

وكان جايلن براون أفضل مسجلي بوسطن برصيد 22 نقطة بينما أضاف زميله جايسون تيتوم 16 نقطة وسيطر على 11 كرة مرتدة في حين أحرز ديريك وايت 15 نقطة.

وأحرز لوكا دونتشيتش لاعب دالاس 30 نقطة لفريقه وسيطر على 10 كرات مرتدة بينما أضاف زميله بي.جيه واشنطن 14 نقطة.