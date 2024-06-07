الجمعة 1 ذو الحجة 1445 ﻫ - 7 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"بوسطن" يتقدم على "دالاس" في نهائي دوري السلة الأمريكي

منذ ساعة واحدة
دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين

دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين

A A A
طباعة المقال

بمشاركة لاعبه كريستابس بورزينجيس العائد بعد غياب طويل استمر 37 يوما بسبب الإصابة فاز بوسطن سيلتيكس على ضيفه دالاس مافريكس 107-89 في المباراة الأولى بينهما في الدور النهائي لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.

وبسبب إصابة في الساق اليمنى غاب بورزينجيس عن 10 مباريات لفريقه بينما يشارك في الدور النهائي للبطولة للمرة الأولى خلال مسيرته.

وبهذا الانتصار يتقدم بوسطن 1-صفر في النتيجة الإجمالية لنهائي البطولة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات.

وفي أول مباراة يخوضها منذ 29 أبريل نيسان أحرز بورزينجيس 20 نقطة للفريق الفائز بعد مشاركته بديلا لأحد زملائه.

وستقام المباراة الثانية بين الفريقين في بوسطن أيضا الأحد المقبل.

وكان جايلن براون أفضل مسجلي بوسطن برصيد 22 نقطة بينما أضاف زميله جايسون تيتوم 16 نقطة وسيطر على 11 كرة مرتدة في حين أحرز ديريك وايت 15 نقطة.

وأحرز لوكا دونتشيتش لاعب دالاس 30 نقطة لفريقه وسيطر على 10 كرات مرتدة بينما أضاف زميله بي.جيه واشنطن 14 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

من مباراة لبنان وفلسطين
منتخب لبنان خارج التصفيات المؤهلة لمونديال 2026
بطولة فرنسا المفتوحة للتنس
باوليني تفوز بسهولة وتتأهل لمواجهة شيانتيك في نهائي فرنسا المفتوحة للتنس
كأس بطولة أوروبا 2024 لكرة القدم
إليكم تشكيلة إنجلترا النهائية لبطولة أوروبا 2024

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
نتنياهو يهدد من كريات شمونة: نحن مستعدون لعملية قوية جداً في لبنان
انقلاب باص المدرسة في نهر العاصي بدركوش - الدفاع المدني السوري
فيديو وصور.. نهر العاصي يبتلع حافلة أطفال في دركوش وفرق الإنقاذ تواجه صعوبات
استطلاع هلال ذي الحجة في السعودية
السعودية تعلن موعد عيد الأضحى المبارك