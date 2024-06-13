بوسطن يتقدم 3-صفر في نهائي دوري السلة الأميركي

أصبح بوسطن سيلتيكس على بعد انتصار واحد فقط من التتويج بلقب دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين ورغم ذلك يصر الفريق على أنه لن يسمح لنفسه بالسقوط في فخ الثقة المفرطة بالنفس فيما تبقى من نهائي البطولة الذي يحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات.

ولتحقيق ذلك لا يتعين على الفريق سوى مراجعة الربع الرابع من المباراة الثالثة لمعرفة مدى خطورة المنافس دالاس مافريكس.

وسجل جيسون تيتوم 31 نقطة وجايلين براون 30 نقطة ليحقق سيلتيكس الفوز في المباراة الثالثة أمام مافريكس 106-99 الليلة الماضية رغم سعي المنافس للعودة قرب النهاية.

وبعد الفوز الثالث تواليا والتقدم 3-صفر في النتيجة الإجمالية تتاح لبوسطن فرصة حسم اللقب للمرة 18 في تاريخه في المباراة الرابعة التي ستقام في دالاس غدا الجمعة.

وقال تيتوم “لن نتراخى ولن نفعل أي شيء من هذا القبيل… كما تعلمون، لا نركز حتى على الفوز أو مباراة الجمعة (فقط) أو ما شابه. بل على المدى الطويل مهما طالت المدة، هذا هو شعارنا. مهما طال الأمر، فهذا هو المطلوب”.

واستعاد تيتوم توازنه الليلة الماضية بعد أن سجل 34 نقطة فقط في المباراتين الأولى والثانية. واستحوذ براون على ثماني كرات مرتدة وقدم ثماني تمريرات حاسمة لبوسطن. وأضاف ديريك وايت 16 نقطة.

ولم يشارك اللاعب العملاق كريستابس بورزينجيس بسبب تعرضه لإصابة في الساق في الربع الثالث من المباراة الثانية.

ومثل تيتوم، عوض كايري إيرفينج نجم مافريكس أداءه الباهت في أول مباراتين من السلسلة وسجل أعلى عدد من النقاط في المباراة وهو 35 نقطة.

وأحرز لوكا دونتشيتش 27 نقطة واستحوذ على ست كرات مرتدة وقدم ست تمريرات حاسمة لزملائه في مافريكس لكنه وجه ضربة كبيرة لآمال الفريق في تعويض الفارق بارتكابه خطأ قرب نهاية المباراة.