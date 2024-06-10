"بوسطن" يفوز 2-صفر على "مافريكس" في نهائي دوري السلة الأمريكي

سجل جرو هوليداي أعلى رصيد من النقاط لفريقه بوسطن سيلتيكس عندما أحرز 26 نقطة كما سجل جيسون تيتوم ثلاثة أرقام مزدوجة في الفوز 105-98 على دالاس مافريكس في المباراة الثانية بنهائي دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.

وسجل هوليداي 11 من 14 نقطة خلال اللعب ليتقدم بوسطن 2-صفر في السلسلة التي تُحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات.

وأنهى تيتوم المباراة برصيد 18 نقطة وتسع كرات مرتدة و12 تمريرة حاسمة لسيلتيكس الذي سجل له أيضا جايلن براون 21 نقطة وديريك وايت 18 نقطة.

وأحرز لوكا دونتشيتش لاعب دالاس 32 نقطة و11 كرة مرتدة ومثلها من التمريرات الحاسمة.

وسجل بي.جيه واشنطن 17 نقطة وأضاف كايري إيرفينج 16 نقطة وأحرز دانييل جافورد 13 نقطة.