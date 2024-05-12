بوسطن يواصل تقدمه بالأدوار الإقصائية لدوري السلة الأمريكي

أحرز جايسون تيتوم 33 نقطة وسيطر على 13 كرة مرتدة وقدم ست تمريرات حاسمة لزملائه في فوز فريقه بوسطن سيلتيكس على مضيفه كليفلاند كافاليرز 106-93 في المباراة الثالثة بين الفريقين بقبل نهائي القسم الشرقي لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.

وبهذا الفوز وهو الثاني له تقدم بوسطن من جديد على منافسه في النتيجة الإجمالية لهذا الدور والتي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات.

وستقام المباراة الرابعة بين الفريقين غدا الاثنين في كليفلاند أيضا.

وأضاف جايلن براون 28 نقطة لرصيد الفريق الفائز وسيطر على تسع كرات مرتدة في حين أحرز زميله جرو هوليداي 18 نقطة كما استحوذ على ثماني كرات مرتدة وقدم خمس تمريرات حاسمة لزملائه.

وسجل دونوفان ميتشل لاعب كليفلاند سبع رميات ثلاثية و33 نقطة إجمالا بينما سجل زميله إيفان موبلي 17 نقطة وسيطر على ثماني كرات مرتدة.

وللمباراة السادسة على التوالي غاب نجم كليفلاند جاريت ألين عن فريقه بسبب إصابة في الضلوع بينما غاب زميله المصاب في ربلة الساق كريستابس بورزينجيس للمباراة الرابعة تواليا.

وفي المباراة الثالثة بقبل نهائي القسم الغربي فاز دالاس مافريكس على ضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر 105-101 وتقدم 2-1 في النتيجة الإجمالية التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات بعد فوزه الثاني تواليا.

ولعب بي.جيه واشنطن دورا فاعلا في فوز أصحاب الأرض إذ أحرز 27 نقطة وبهذا يكون اللاعب أحرز إجمالا 56 نقطة في المباراتين الماضيتين إلى جانب 12 رمية ثلاثية من بينها خمس في آخر مباراة.

وأحرز كايري إيرفينج لاعب دالاس 22 نقطة منها ثماني في الربع الأخير.

وكان شاي جيلجوس-ألكسندر أفضل مسجلي أوكلاهوما برصيد 31 نقطة إلى جانب السيطرة على 10 كرات مرتدة.

وستقام المباراة الرابعة بين الفريقين غدا الثلاثاء في دالاس.