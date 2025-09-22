بوغاتشر يحول تركيزه إلى سباق الطريق بعد خيبة أمله في سباق ضد الساعة

زادت الانتكاسة النادرة التي تعرض لها تادي بوغاتشر في سباق الفردي ضد الساعة أمس الأحد في بطولة العالم للدراجات لسباقات الطرق في رواندا من عزمه على الفوز بسباق الطريق الأسبوع المقبل.

وكان الفائز بسباق فرنسا للدراجات أربع مرات يسعى للفوز بثنائية سباقي ضد الساعة والطريق لكنه خسر بشكل واضح أمام البلجيكي ريمكو إيفانبول في سباق ضد الساعة في بداية البطولة التي تستمر أسبوعا في كيغالي.

وكان بوغاتشر المتسابق قبل الأخير الذي ينطلق في السباق البالغ طوله 40.6 كيلومتر، يليه إيفانبول الذي تجاوز السلوفيني قبل نحو كيلومترين من النهاية ليحصد لقبه العالمي الثالث على التوالي.

وقال بوغاتشر، الذي أنهى السباق في المركز الرابع، “عندما لحق بي، قلت له: ‭’‬يا إلهي‭’‬. إن التفوق بفارق دقيقتين ونصف بهذه السرعة أمر مذهل. لذلك، تحية تقدير لريمكو.

“بالطبع، ليس الشعور الأمثل أن يلحق بك متسابق، لكنه الأفضل (إيفانبول) في هذا النوع من السباقات. يكرس لها وقتا طويلا، وأتمنى أن اقترب منه في السنوات القادمة.

“أردت تحسين أدائي والحصول على فرصة الفوز بلقبين هذا الأسبوع، لكن للأسف لم أجد الإيقاع المناسب. ربما لم أتدرب على الدراجة بما يكفي استعدادا لسباق ضد الساعة بسبب مرضي (الشهر الماضي).

“حضرت إلى هنا بمعنويات عالية، لكن كان ينبغي أن أتمتع بالقوة الكافية، وهو ما لم يكن متاحا”.

ويوجد أسبوع للتعافي قبل سباق الطريق يوم الأحد المقبل، والذي سيُسدل الستار فيه على أول بطولة في أفريقيا.

ويبلغ طول السباق 267.5 كيلومتر ويتضمن أكثر من 5500 متر من الصعود- وهو ثاني أعلى مستوى في تاريخ بطولة العالم للطرق.

وقال بوغاتشر حامل اللقب “سيكون هذا أحد أكثر السباقات إرهاقا في مسيرتي. على الأقل هذا ما أتوقعه. في سباق ضد الساعة، قضينا ساعة على الدراجة؛ لكن يوم الأحد المقبل، سنخوض أكثر من ست ساعات، ست ساعات ونصف من المعاناة مع ارتفاع شاهق. تدربت جيدا من أجل شيء كهذا”.