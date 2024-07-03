بوكانان لاعب منتخب كندا يخضع لجراحة لعلاج كسر في الساق

قال الاتحاد الكندي لكرة القدم إن تاغون بوكانان لاعب وسط المنتخب خضع لجراحة اليوم الأربعاء في فورت وورث بولاية تكساس لعلاج كسر أسفل الساق خلال التدريبات استعدادا لمباراة دور الثمانية في كأس كوبا أمريكا.

وتعرض بوكانان (25 عاما)، الذي يلعب لنادي إنتر ميلان الإيطالي، للإصابة أمس الثلاثاء خلال جلسة تدريبية ألغيت بعد نقله في سيارة إسعاف.

وقال الاتحاد الكندي للعبة في بيان “نتمنى الأفضل لتاجون في عملية تعافيه ونتطلع لرؤيته يعود إلى الملعب قريبا”.

وشارك بوكانان، الذي خاض 40 مباراة دولية مع كندا، في جميع مباريات بلاده الثلاث في دور المجموعات في كوبا أمريكا حيث بلغت مراحل خروج المغلوب في ظهورها الأول بالبطولة.