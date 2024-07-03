الأربعاء 27 ذو الحجة 1445 ﻫ - 3 يوليو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بوكانان لاعب منتخب كندا يخضع لجراحة لعلاج كسر في الساق

منذ 9 دقائق
تاغون بوكانان

تاغون بوكانان

A A A
طباعة المقال

قال الاتحاد الكندي لكرة القدم إن تاغون بوكانان لاعب وسط المنتخب خضع لجراحة اليوم الأربعاء في فورت وورث بولاية تكساس لعلاج كسر أسفل الساق خلال التدريبات استعدادا لمباراة دور الثمانية في كأس كوبا أمريكا.

وتعرض بوكانان (25 عاما)، الذي يلعب لنادي إنتر ميلان الإيطالي، للإصابة أمس الثلاثاء خلال جلسة تدريبية ألغيت بعد نقله في سيارة إسعاف.

وقال الاتحاد الكندي للعبة في بيان “نتمنى الأفضل لتاجون في عملية تعافيه ونتطلع لرؤيته يعود إلى الملعب قريبا”.

وشارك بوكانان، الذي خاض 40 مباراة دولية مع كندا، في جميع مباريات بلاده الثلاث في دور المجموعات في كوبا أمريكا حيث بلغت مراحل خروج المغلوب في ظهورها الأول بالبطولة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

خوان ميراندا
خوان ميراندا ينضم إلى بولونيا الإيطالي بصفقة انتقال مجانية
دانييل ميدفيديف
فوز صعب لميدفيديف على مولر في ويمبلدون
تنس- تعبيرية
فابيو فونيني يُحقق فوزاً كبيراً ويتألق في ويمبلدون

الأكثر قراءة

إسرائيل تتحضر للحرب على جنوب لبنان في هذا التاريخ.. صحيفة تكشف التفاصيل!
القيادي في حزب الله نعمة ناصر
من هو القائد الميداني الكبير في حزب الله الذي اغتالته إسرائيل قرب صور؟
مؤسسة كهرباء لبنان
خبر سار للبنانيين يتعلق بساعات التغذية الكهربائية