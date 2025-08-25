الأثنين 2 ربيع الأول 1447 ﻫ - 25 أغسطس 2025 |
بوكا يهزم بانفيلد بثنائية مرينسيل وكافاني في الدوري الأرجنتيني

منذ 16 دقيقة
ملعب كرة قدم - رويترز

سجل ميجيل مرينسيل هدف التقدم ثم أضاف إدينسون كافاني الثاني في اللحظات الأخيرة من ضربة رأس ليمنح بوكا جونيورز فوزا ثمينا 2-صفر على ضيفه بانفيلد أمس الأحد في البطولة الختامية للدوري الأرجنتيي لكرة القدم مما منح الفريق راحة كبيرة بعد بداية بطيئة في الموسم.

وسيطر أصحاب الأرض على الشوط الأول وسنحت عدة فرص لكل من لياندرو باريديس وكارلوس بالاسيوس ومرينسيل لافتتاح الأهداف لكنهم فشلوا في استغلال الفرص التي سنحت لهم.

وزاد إحباط بوكا بعد الاستراحة عندما أنقذ فاكوندو سانجينيتي حارس مرمى بانفيلد ضربة رأس من كافاني فيما بدا أنها الفرصة الأبرز في المباراة.

ولكن سانجينيتي لم ينجح في إنقاذ محاولة مرينسيل في الدقيقة 55 بعد تمريرة رائعة من بريان أجيري ليضع الكرة في المرمى ويسعد جماهير صاحب الأرض في استاد لا بومبونيرا.

وأخيرا، سجل كافاني هدفا بضربة رأس بعد تمريرة عرضية من ركلة ركنية قبل ثماني دقائق من النهاية، ليضمن الفوز لفريق المدرب ميجيل أنخيل روسو.

ويحتل بوكا جونيورز، الذي فاز بمباراتين فقط من ست في البطولة الختامية، المركز الرابع حاليا بتسع نقاط وسيزور ملعب ألدوسيفي يوم الأحد المقبل.

    المصدر :
  • رويترز

