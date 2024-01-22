بوكيتينو : نثق في إمكانية تقديم مباراة جيدة للغاية أمام جماهيرنا

أبدى ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي ثقته في أن لعب الفريق على أرضه سيرجح كفته عندما يلتقي مع ميدلسبره في الدور قبل النهائي من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم، وذلك في مستهل أسبوع مهم لتشيلسي.

ويلتقي تشيلسي، المتوج باللقب خمس مرات، مع ميدلسبره المنافس في دوري الدرجة الثانية، غدا الثلاثاء في إياب الدور قبل النهائي علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز ميدلسبره 1-صفر.

وقال بوكيتينو للصحفيين اليوم الاثنين “هذا يشكل جواز سفر إلى النهائي، لزيارة ملعب ويمبلي. هذا (اللقاء) مهم لنا وللنادي وللجميع.

“نرغب في التأهل إلى النهائي، ولكن قبل كل شيء، نحن بحاجة إلى الفوز على فريق جيد للغاية وهو ميدلسبره.

“لم نتمكن من الفوز عليهم في مباراة الذهاب، لكننا نثق بشكل كبير في إمكانية تقديم مباراة جيدة للغاية أمام جماهيرنا حيث سنستمد الطاقة منهم”.

وكشف بوكيتينو أن المهاجم الفرنسي كريستوفر نكونكو ليس لديه فرصة للمشاركة في مباراة الغد بسبب إصابة في أعلى الفخذ، كما سيفتقد الفريق أيضا جهود لاعب الظهير الأيمن مالو جوستو.

وشهد فريق تشيلسي عودة لاعب خط الوسط تشيزاري كاسادي والمهاجم دييجو موريرا بعد فترة إعارة لفريقي ليستر سيتي وليون على الترتيب.

وقال بوكيتينو “هذا سيساعدنا، حيث نعاني من الإصابات”.

ولا يمكن لكاسادي المشاركة في كأس الرابطة أو كأس الاتحاد الإنجليزي هذا الأسبوع نظرا لأنه شارك مع ليستر سيتي في كلتا البطولتين.