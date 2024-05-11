بوكيتينو يطمئن جماهير تشيلسي: سأبقى مع النادي في الموسم المقبل

سعى ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي لإسكات شائعات بشأن مستقبله مع النادي المنتمي لغرب لندن بعد فوزه 3-2 على نوتنجهام فورست اليوم السبت قائلا إنه يعتزم البقاء مع الفريق الموسم المقبل.

وكان بوكيتينو قد أثار الدهشة في اليوم السابق عندما قال للصحفيين “إذا انفصلنا فلن تكون هناك مشكلة، ولن تكون نهاية العالم”.

وعندما طلب منه توضيح تعليقه، بدا بوكيتينو أكثر ثقة بشأن مستقبله مع النادي.

وقال اليوم “تحدثت بكل صدق في المؤتمر الصحفي (يوم الجمعة). لتوضيح الأمور، إذا كان المالك سعيدا بعملي فيمكننا الاستمرار.

“أنا من المدربين الذين يفكرون دائما في الأمور على المدى الطويل. يجب أن تكون جميع الأطراف سعيدة لأننا فريق جيد قادر على المنافسة. لا يزال أمامي عام آخر في عقدي وأفكر في البقاء هنا”.

ويحتل تشيلسي المركز السابع في الترتيب مما يعزز الآمال في التأهل إلى أوروبا الموسم المقبل.

وعوض تأخره بفضل هدف التعادل الذي سجله رحيم سترلينج في الدقيقة 80 ثم هدف الفوز الذي سجله نيكولاس جاكسون بعد دقيقتين.

وهز جاكسون الشباك بضربة رأس من عرضية متقنة من القائد ريس جيمس الذي لعب أول مباراة له منذ خمسة أشهر بعد خضوعه لجراحة في عضلات الفخذ الخلفية.

وكانت عودة جيمس إلى لياقته، والتي تبعث الأمل أيضا في فرصه في الحصول على مكان في تشكيلة جاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا في بطولة أوروبا 2024، نقطة مضيئة اليوم السبت على الرغم من أن بوكيتينو أعرب عن أسفه لعودته في وقت متأخر جدا من الموسم.

وقال المدرب الأرجنتيني (52 عاما) “إنه غير محظوظ لأننا في نهاية الموسم، قبل مباراتين فقط من النهاية. لكن يمكنه إضافة الجودة والخبرة للفريق”.

وألقى بوكيتينو باللوم في ترتيب تشيلسي في الجدول على مشاكل بداية الموسم. ولم يخسر الفريق في 12 من آخر 13 مباراة له في الدوري.

وأشاد تود بولي رئيس تشيلسي بأداء الفريق في الآونة الأخيرة في وقت سابق من هذا الأسبوع، وقال في مؤتمر صحفي في لوس أنجليس يوم الأربعاء الماضي إن هذا يدلل على أن خطة النادي تمضي قدما تحت قيادة بوكيتينو.