بولندا تستعد لافتتاحية قوية في أوروبا 2024 رغم غياب ليفاندوفسكي

ظهرت بولندا بوجه شجاع قبل مباراتها الافتتاحية في بطولة أوروبا 2024 لكرة القدم غدا الأحد أمام هولندا وأصرت على أن بوسعها الفوز رغم غياب المهاجم روبرت ليفاندوفسكي ومشوارها الضعيف في التصفيات.

ويغيب اللاعب المخضرم (35 عاما)، والذي سجل 82 هدفا في 150 مباراة دولية، عن المباراة بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية لكنه سيجلس على مقاعد البدلاء وقد يشارك مع بولندا أمام النمسا وفرنسا ضمن المجموعة الرابعة أيضا.

وقال لاعب الوسط والقائد البديل بيوتر جيلينسكي اليوم السبت بعد التدريب في هامبورج حيث تقام المباراة “من المؤسف أن روبرت ليفاندوفسكي لا يستطيع مساعدتنا في هذه المباراة.

“إنه لاعب من طراز عالمي رفيع وسنفتقده. لكن سواء كنت أنا أو زملائي في الفريق، سنبذل المزيد من الجهد لتحقيق الهدف المنشود وهو الفوز”.

وقال المدرب ميخاو بروبيرش إن مباراته الثالثة دون ليفاندوفسكي ستمنح فرصة للاعبين آخرين للتألق خلال فترة التحول بين الأجيال في المنتخب البولندي.

وقال “لا يوجد ما نخفيه، سنفتقده. لكن يتعين على اللاعبين الآخرين بذل كل ما في وسعهم للحصول على نتيجة. أتمنى أن تتاح له فرص أخرى للعب”.

وتفتقد بولندا، التي تأهلت للبطولة فقط بركلات الترجيح في مباراة فاصلة مع ويلز، المهاجم كارول شفيدرسكي بسبب إصابة في الكاحل.