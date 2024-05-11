"بولونيا" يهزم "نابولي" في الدوري الإيطالي

سجل بولونيا هدفين مبكرين ليفوز 2-صفر على نابولي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم السبت 11 أيار/مايو 2024، لتستمر مسيرة حامل اللقب الخالية من الانتصارات للمباراة الخامسة تواليا.

وافتتح دان ندوي مهاجم بولونيا التسجيل في الدقيقة التاسعة من مسافة قريبة قبل أن يضيف المدافع شتيفان بوش الهدف الثاني مستغلا ركلة ركنية بعدها بثلاث دقائق.

وحصل نابولي على ركلة جزاء بعدما تعرض فيكتور أوسيمن لمخالفة داخل المنطقة من ريمو فريلر لكن فيدريكو رافاليا حارس مرمى بولونيا تصدى لتسديدة ماتيو بوليتانو من علامة الجزاء.

وتقدم بولونيا إلى المركز الثالث برصيد 67 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام يوفنتوس الذي يستضيف سالرنيتانا غدا الأحد. ويحتل نابولي المركز الثامن برصيد 51 نقطة.