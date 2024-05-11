السبت 3 ذو القعدة 1445 ﻫ - 11 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"بولونيا" يهزم "نابولي" في الدوري الإيطالي

منذ 36 دقيقة
آخر تحديث: 11 - مايو - 2024 9:27 مساءً
لاعبو نادي نابولي

لاعبو نادي نابولي (رويترز)

A A A
طباعة المقال

سجل بولونيا هدفين مبكرين ليفوز 2-صفر على نابولي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم السبت 11 أيار/مايو 2024، لتستمر مسيرة حامل اللقب الخالية من الانتصارات للمباراة الخامسة تواليا.

وافتتح دان ندوي مهاجم بولونيا التسجيل في الدقيقة التاسعة من مسافة قريبة قبل أن يضيف المدافع شتيفان بوش الهدف الثاني مستغلا ركلة ركنية بعدها بثلاث دقائق.

وحصل نابولي على ركلة جزاء بعدما تعرض فيكتور أوسيمن لمخالفة داخل المنطقة من ريمو فريلر لكن فيدريكو رافاليا حارس مرمى بولونيا تصدى لتسديدة ماتيو بوليتانو من علامة الجزاء.

وتقدم بولونيا إلى المركز الثالث برصيد 67 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام يوفنتوس الذي يستضيف سالرنيتانا غدا الأحد. ويحتل نابولي المركز الثامن برصيد 51 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

لاعبو نادي تشيلسي
الدوري الإنكليزي.. تشيلسي يحقق انتصارا صعبا 3-2 على فورست
لاعبو ريال مدريد
"دياز" يسجل هدفين في فوز البطل ريال مدريد 4-صفر على "غرناطة"
نادي بورنموث
"برنتفورد" يفوز 2-1 على "بورنموث" بالدوري الإنكليزي الممتاز

الأكثر قراءة

رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع
سمير جعجع: محور الممانعة والتيار الوطني الحر هم "أكبر كذابين ونصابين"!
نقابة الممثلين في لبنان
"وقاحة وإسفاف".. بيان حازم من نقابة الممثلين بحق شادن فقيه
لبنان والاتحاد الأوروبي
سفيرة الاتحاد الأوروبي: سنواصل إعادة توطين النازحين من لبنان إلى أوروبا