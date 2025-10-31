بوليجا يحل محل ماركيز في آخر سباقين بموسم بطولة العالم للدراجات النارية

قال فريق دوكاتي المنافس في بطولة العالم للدراجات النارية اليوم الجمعة إن نيكولو بوليجا وصيف بطل العالم للسوبر بايك سيحل محل مارك ماركيز بطل الفئة الأولى المصاب في آخر جولتين من الموسم في البرتغال وبلنسية.

وانتهى موسم ماركيز مبكرا بعد تعرضه لإصابة في عظمة الترقوة خلال سباق جائزة إندونيسيا الكبرى في وقت سابق من هذا الشهر، بعد أسبوع واحد من تحقيق لقبه السابع في الفئة الأولى للدراجات النارية في سباق اليابان.

وحل ميكالي بيرو متسابق الاختبارات محل ماركيز في سباقي أستراليا وماليزيا، لكن فريق دوكاتي قرر أن يشارك بوليجا الذي اختبر دراجة الفريق في خيريز، لأول مرة في سباقات الفئة الأولى مع الفريق.

وقال بوليجا “أنا سعيد للغاية بإنهاء هذا الموسم بمفاجأة في اللحظات الأخيرة. المشاركة لأول مرة في سباقات الفئة الأولى هي حلم أي شاب يطمح لأن يصبح متسابقا”.

وتابع “بالإضافة إلى ذلك، فإن التمكن من ركوب دراجة بطل العالم في آخر سباقين لعام 2025 تجعل كل شيء أكثر إثارة”.

وكان بوليجا (26 عاما) متسابق فريق أروبا ريسنج أحد المنافسين على لقب بطولة العالم للسوبر بايك، لكنه خسر في الجولة الأخيرة أمام التركي توبراك رازجاتلي أوغلو الذي فاز بلقبه الثالث قبل انتقاله إلى بطولة العالم للدراجات النارية الموسم المقبل.

وقال لويجي دالينيا المدير العام لدوكاتي “كان نيكولو جزءا من عائلة دوكاتي كورسه منذ عام 2022، عندما أردناه أن يقود دراجة سوبر سبورت”.

وأضاف “وثقنا به، ورد لنا الثقة بموسمين كان فيهما بطلا حقيقيا في سباقات السوبر بايك، إذ اقترب من الفوز باللقب وأصبح نقطة مرجعية لنا كمتسابق”.