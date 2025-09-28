بوليسيتش يقود ميلان للفوز 2-1 على نابولي وتصدر الدوري الإيطالي

سجل كريستيان بوليسيتش هدفا وقدم تمريرة حاسمة ليقود ميلان للفوز 2-1 على ضيفه نابولي في سان سيرو اليوم الأحد، وتصدر دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بفارق الأهداف عن أقرب ملاحقيه.

وجاء فوز ميلان رغم إكماله المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مبكر في الشوط الثاني، واحتساب ركلة جزاء ضده.

وفقد نابولي حامل اللقب أول نقاط له هذا الموسم، في مباراة بدا فيها ميلان مهيمنا على الشوط الأول بعد هدفي أليكسيس ساليميكرز وبوليسيتش، لكن طرد بيرفيس إستوبينان وركلة جزاء أحرزها كيفن دي بروين كادا أن ينقذا الفريق الزائر.

زحام في الصدارة

يتساوى ميلان ونابولي وروما في عدد النقاط بعدما جمعوا 12 نقطة، بينما يتأخر يوفنتوس عنهم بفارق نقطة واحدة بعد تعادله 1-1 مع أتلانتا أمس السبت.

وصل نابولي إلى ملعب سان سيرو وهو يعاني من أزمة دفاعية، إذ غاب أليساندرو بونجورنو وأمير رحماني وليوناردو سبيناتزولا وماتياس أوليفيرا بسبب الإصابة، مما دفع المدرب أنطونيو كونتي للاستعانة بخدمات ميجيل جوتيريز ولوكا ماريانوتشي ليشاركا لأول مرة مع الفريق.

وكانت بداية ماريانوتشي صعبة للغاية، إذ تقدم ميلان في الدقيقة الثالثة بعد أن استحوذ بوليسيك على الكرة في منتصف ملعب ميلان وانطلق بسرعة على الجناح.

واخترق بوليسيتش منطقة الجزاء متجاوزا ماريانوتشي، ثم لعب تمريرة عرضية منخفضة وصل إليها ساليميكرز عند القائم البعيد ووضعها بسهولة في الشباك.

واكتفى ميلان بمنح الاستحواذ للفريق الزائر، واعتمد على الهجمات المرتدة التي واجه نابولي الكثير من المشاكل في التعامل معها، ليضاعف صاحب الأرض النتيجة قبل 14 دقيقة على نهاية الشوط الأول.

وتقدم ستراهينيا بافلوفيتش عبر دفاع نابولي ودخل إلى منطقة الجزاء، ثم مرر الكرة إلى يوسف فوفانا الذي حولها بلمسة ذكية إلى بوليسيتش الذي سدد كرة ارتطمت في أحد المدافعين وغيرت اتجاهها لتخدع الحارس أليكس ميريت وتدخل المرمى.

وكان بوليسيتش عنصرا حاسما في صحوة ميلان هذا الموسم، إذ سجل أربعة أهداف في خمس مباريات بالدوري، بالإضافة إلى التسجيل في مباراتي الكأس، بما في ذلك الفوز 3-صفر على ليتشي منتصف الأسبوع الماضي، لكن جهوده أمام نابولي كادت أن تذهب سدى.

بارقة أمل

حصل نابولي على فرصة للعودة عندما ارتكب إستوبينان خطأ ضد جيوفاني دي لورينتسو داخل منطقة الجزاء، ليحتسب الحكم ركلة جزاء ويطرد مدافع ميلان بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد.

ونفذ دي بروين الركلة بنجاح، ليقلص الفارق ويجعل ميلان في موقف صعب مع تبقي نصف ساعة على نهاية المباراة.

ودفع مدرب ميلان ماسيميليانو أليغري بالنجم رافائيل لياو العائد من الإصابة في ظهوره الأول بالدوري هذا الموسم، لكن نابولي ضغط بشراسة في الدقائق الأخيرة بحثا عن إحراز هدف التعادل.

وجاءت أخطر فرص نابولي في الوقت بدل الضائع، عندما ارتطمت تسديدة ديفيد نيريس بالعارضة، ثم تصدى مايك مانيان حارس مرمى ميلان ببراعة لمحاولة أخرى من نيريس.

ورغم خسارة ميلان في الجولة الافتتاحية أمام كريمونيزي، فإن الفريق حقق أربعة انتصارات متتالية في الدوري، ومع غياب المشاركات الأوروبية هذا الموسم، فقد يكون قادرا على تكرار إنجاز نابولي في الموسم الماضي.