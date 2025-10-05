بوليسيك يهدر ركلة جزاء ويحرم ميلان من الصدارة بعد التعادل مع يوفنتوس

أهدر كريستيان بوليسيك لاعب ميلان ركلة جزاء، ليكتفي فريقه بالتعادل السلبي أمام مضيفه يوفنتوس اليوم الأحد، ويهدر فرصة استعادة صدارة ترتيب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وبعد فوز نابولي وروما وإنتر خلال مطلع الأسبوع، كان الضغط كبيرا على ميلان ويوفنتوس لمواصلة المنافسة في القمة، ما أنتج مباراة حذرة، رغم وجود فرص للطرفين لحصد النقاط الثلاث.

وأضاع جوناتان ديفيد فرصة ليوفنتوس، كما أهدر سانتياجو خيمينيز فرصة للفريق الزائر في الشوط الأول، قبل أن يحصل ميلان على ركلة جزاء في الشوط الثاني، لكن بوليسيك سددها فوق العارضة.

وبهذا التعادل، رفع ميلان رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطتين خلف المتصدرين نابولي وروما.

ويحتل يوفنتوس المركز الخامس برصيد 12 نقطة، متأخرا بفارق الأهداف عن إنتر.