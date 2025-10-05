الأثنين 13 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 6 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بوليسيك يهدر ركلة جزاء ويحرم ميلان من الصدارة بعد التعادل مع يوفنتوس

منذ دقيقتان
نادي يوفنتوس الإيطالي

نادي يوفنتوس الإيطالي

A A A
طباعة المقال

أهدر كريستيان بوليسيك لاعب ميلان ركلة جزاء، ليكتفي فريقه بالتعادل السلبي أمام مضيفه يوفنتوس اليوم الأحد، ويهدر فرصة استعادة صدارة ترتيب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وبعد فوز نابولي وروما وإنتر خلال مطلع الأسبوع، كان الضغط كبيرا على ميلان ويوفنتوس لمواصلة المنافسة في القمة، ما أنتج مباراة حذرة، رغم وجود فرص للطرفين لحصد النقاط الثلاث.

وأضاع جوناتان ديفيد فرصة ليوفنتوس، كما أهدر سانتياجو خيمينيز فرصة للفريق الزائر في الشوط الأول، قبل أن يحصل ميلان على ركلة جزاء في الشوط الثاني، لكن بوليسيك سددها فوق العارضة.

وبهذا التعادل، رفع ميلان رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطتين خلف المتصدرين نابولي وروما.

ويحتل يوفنتوس المركز الخامس برصيد 12 نقطة، متأخرا بفارق الأهداف عن إنتر.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

محمد صلاح
هتافات "بكل لغات العالم أنت الأفضل" تستقبل صلاح في مطار القاهرة
يانيك سينر
سينر ينسحب بسبب تقلصات عضلية في شنغهاي
نابولي الدوري الإيطالي
نابولي يتقدم لقمة الدوري الإيطالي بفوز صعب 2-1 على جنوة

الأكثر قراءة

النائب جميل السيد
جميل السيّد: لبنان ينتظر ما سيلي اتفاق غزة
الفنان فضل شاكر
الفنان فضل شاكر يسلّم نفسه للجيش اللبناني
عناصر من الجيش اللبناني
جمود حصر السلاح.. لبنان يعيش "هدوء ما قبل العاصفة"