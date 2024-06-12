"بول" تفوز بذهبية سباق 400 متر حواجز في بطولة أوروبا

سجلت فيمكه بول رقما عالميا لافتا لتحقق انتصارا كبيرا في سباق 400 متر حواجز للسيدات في بطولة أوروبا لألعاب القوى أمس الثلاثاء وقالت العداءة الهولندية إن‭ ‬بوسعها تحقيق أزمنة أسرع في أولمبياد باريس.

واجتازت بول، التي فازت بالميدالية البرونزية في سباق 400 متر حواجز في أولمبياد طوكيو، خط النهاية في زمن قياسي للبطولة قدره 52.49 ثانية في روما لتفوز بثاني ذهبية أوروبية لها في هذه البطولة والرابعة إجمالا.

وتفوقت بول (24 عاما) على الزمن الذي سجلته منافستها الأمريكية سيدني ماكلولين-ليفرون الشهر الماضي البالغ 52.70 ثانية والذي كان الأفضل هذا الموسم.

وقالت بول “الأمر ليس سهلا على الإطلاق. لا يمكن التعامل مع أي شيء على أنه من المسلمات ولذلك يجب أن أواصل التركيز على نفسي وعدم الانشغال بما يحدث حولي.

“كانت روما دائما من الأماكن المميزة بالنسبة لي. أحب هذا المضمار وهذا الملعب. لقد عملت بجد من أجل المنافسة في هذه البطولة ووصلت إلى هنا في حالة جيدة وأعتقد أن بوسعي تسجيل أزمنة أفضل في الألعاب الأولمبية”.

كما سجل البطل الأولمبي النرويجي كارستن فارهولم رقما قياسيا لبطولة أوروبا في زمن عالمي مميز قدره 46.98 ثانية في سباق الرجال ليفوز بذهبيته الأوروبية الثالثة.

وقال حامل الرقم القياسي العالمي “مع إقامة بطولة أوروبا في وقت مبكر قليلا من العام، تمكنت من اختبار بعض الأشياء وحصلت على الإجابات الصحيحة.

“بالنسبة لي أرغب في تحقيق المزيد من الإنجازات”.