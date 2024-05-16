"بول" يتجاوز "هوركاتش" ليبلغ قبل نهائي بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس

تغلب الأمريكي تومي بول 7-5 و3-6 و6-3 على البولندي هوبرت هوركاتش بعد مباراة ماراثونية اليوم الخميس 16 أيار/مايو 2014، ليبلغ قبل نهائي بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس.

ولم يخسر بول، الذي تغلب على دانييل ميدفيديف حامل اللقب في الدور السابق، أي مجموعة قبل مباراة دور الثمانية لكن هوركاتش أجبره على اللجوء إلى المجموعة الثالثة لحسم المباراة قبل أن يحقق الأمريكي الفوز.

وكانت المباراة سجالا بين اللاعبين وتبادلا كسر الإرسال 13 مرة في المجمل، وبدأ الثنائي المباراة بكسر مبكر للإرسال في المجموعة الأولى، وكسر بول إرسال هوركاتش مرتين ليتقدم 3-2، بينما كسر البولندي إرسال منافسه مرة أخرى ليجعل النتيجة 5-5.

ورد بول مباشرة بكسر إرسال آخر قبل أن يحافظ على إرساله ليفوز بالمجموعة الأولى.

وبدأ الأمريكي المجموعة الثانية بقوة وكسر إرسال هوركاتش في الشوط الأول، لكن البولندي تماسك وكسر إرسال بول مرتين ليفرض اللجوء لمجموعة ثالثة.

وتقدم البولندي هذه المرة مبكرا 2-صفر، لكن الثنائي تبادل كسر الإرسال مرة أخرى لتصبح النتيجة 3-3 قبل أن ينجح بول في كسر الإرسال الحاسم ليتقدم 5-3 قبل أن ينقذ ست نقاط لكسر إرساله ليفوز بالمباراة.

وينتظر بول الفائز من مباراة دور الثمانية التي تقام اليوم بين اليوناني ستيفانوس تيتيباس المصنف السادس على البطولة أمام التشيلي نيكولاس خاري المصنف 21.

وتأهل لاعب آخر من تشيلي وهو أليخاندرو تابيلو إلى قبل النهائي بالفعل، وسيواجه الألماني ألكسندر زفيريف المصنف الثالث على البطولة.