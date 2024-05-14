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بول يسحق ميدفيديف ويتأهل لدور الثمانية في بطولة إيطاليا للتنس

منذ 25 دقيقة
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 تغلب تومي بول 6-1 و6-4 على دانييل ميدفيديف حامل اللقب ليبلغ دور الثمانية من بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس لأول مرة اليوم الثلاثاء.

ولم يبذل بول الكثير من الجهد ليحطم آمال ميدفيديف، لينهي المباراة التي كانت من جانب واحد في 73 دقيقة، مسددا 18 ضربة ناجحة ومقتنصا 16 نقطة على الشبكة.

وقال بول “تغلب علي العام الماضي وتجاوزني في إنديان ويلز. لذلك كان هذا جيدا (اليوم)”.

ويلعب بول في دور الثمانية أمام هوبرت هوركاش المصنف السابع التي فاز 5-7 و7-6 و6-4 على الأرجنتيني سيباستيان بايز في مباراة امتدت لساعتين و39 دقيقة.

    المصدر :
  • رويترز

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