الأثنين 29 رمضان 1445 ﻫ - 8 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بويستوغوفا-غولييف مهددة بخسارة فضية لندن بعد الإيقاف

منذ 39 دقيقة
الدوري الماسي لألعاب القوى

الدوري الماسي لألعاب القوى

A A A
طباعة المقال

أصبحت العداءة إيكاترينا بويستوغوفا-غولييف مهددة بخسارة الميدالية الفضية التي فازت بها في أولمبياد لندن الصيفي 2012 في سباق 800 متر بعد أن فرض عليها الاتحاد الروسي لألعاب القوى الإيقاف لمدة أربعة أعوام لمخالفة لوائح المنشطات.

وقال الاتحاد الروسي لألعاب القوى في بيان إن جميع نتائج بويستوغوفا-غولييف ما بين يوليو\تموز 2012 وأكتوبر\تشرين الأول 2014 ألغيت بعد ثبوت تعاطيها أو محاولة تعاطيها منشطات محظورة رياضيا.

ونافست بويستوغوفا-غولييف باسم روسيا قبل التحول لتمثيل تركيا.

وأضاف البيان أن العقوبة فرضت بسبب مخالفات ارتكبتها الرياضية في عامي 2012 و2013 وبناء على بيانات من معمل موسكو لمكافحة المنشطات.

وخلال أولمبياد لندن الصيفي 2012 نافست باسم إيكاترينا بويستوغوفا واحتلت المركز الثالث في نهائي سباق 800 متر في 12 أغسطس\آب لكنها صعدت للمركز الثاني بعد ثبوت مخالفة الروسية ماريا سافينوفا الفائزة بالسباق لوائح المنشطات وتجريدها من اللقب.

وأوصت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) بإيقاف بويستوغوفا-غولييف مدى الحياة وتجريها من الميدالية الفضية في 2015 بناء على نتاج التحقيقات التي كشفت عن مخالفات منشطات برعاية الدولة في ألعاب القوى الروسية.

وفي النهاية أوقفت محكمة التحكيم الدولية بويستوغوفا-غولييف لمدة عامين في 2017 لكن ألغيت نتائجها حتى أكتوبر\تشرين الأول 2015 فقط ما سمح لها بالاحتفاظ بالفضية الأولمبية.

والقرار النهائي في أمر سحب الميدالية ومنحها لمن يستحقها أصبح الآن بيد اللجنة الأولمبية الدولية التي لم يتسن الاتصال بها للتعليق.

وإذا ما جردت بويستوغوفا-غولييف من الفضية فستحصل عليها الكينية باميلا جليمو بينما ستحصل الأمريكية أليسيا مونتانو على البرونزية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

اللاعبان النيجيري عمر صادق والمالي هماري تراوري
لاعبو ريال سوسيداد يؤدون مناسك العمرة خلال فترة التوقفه
دوري السلة الأمريكي
أداء مميز: ماكسي يقود فيلادلفيا لفوز مهم على سبيرز بدوري السلة الأمريكي
نهائي كأس السوبر التركي
شاهد.. واقعة "غريبة" في نهائي كأس السوبر التركي تُنهي المباراة بعد دقيقة واحدة

الأكثر قراءة

باسكال سليمان
دافع العملية "مالي وليس سياسي".. الكشف عن أولى نتائج التحقيقات بشأن قضية "باسكال"
غارة إسرائيلية على السلطانية جنوب لبنان
فيديو.. إسرائيل تغتال قيادي كبير بكتيبة الرضوان في السلطانية جنوب لبنان
زيادة الوزن- تعبيرية
ملعقة واحدة تخفض الوزن والسكر والكوليسترول والدهون.. ما هو هذا المشروب؟