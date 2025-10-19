الأحد 27 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 19 أكتوبر 2025 |
بوينديا يضمن فوز فيلا 2-1 على توتنهام في دوري إنجلترا

فريق أستون فيلا- رويترز

شارك إميليانو بوينديا كبديل ليضمن فوز أستون فيلا 2-1 على توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد بعد أن سجل مورجان روجرز هدف التعادل الرائع للزوار.

وبدأ توتنهام بقوة عندما وضع رودريجو بينتانكور فريقه في المقدمة بتسديدة من مسافة قريبة بعد خمس دقائق.

لكن فيلا، الذي وصل إلى شمال لندن بعد مسيرة مؤلفة من سبع مباريات بلا هزيمة في كل المسابقات، عادل النتيجة في الدقيقة 37 عندما أطلق روجرز لاعب وسط إنجلترا تسديدة قوية بقدمه اليمنى سكنت شباك جوليلمو فيكاريو.

وحصل الفريقان على عدة فرص في الشوط الثاني لكن فيلا هو من انتزع النقاط عندما أطلق بوينديا تسديدة منخفضة في الزاوية البعيدة أمام جماهير الفريق الزائر.

وبعد بداية بطيئة للموسم، تقدم فيلا إلى المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة، بينما تركت الخسارة الثانية في الدوري هذا الموسم توتنهام في المركز السادس.

    المصدر :
  • رويترز

