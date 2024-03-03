بيب غوارديولا: هذا هو أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن فيل فودن هو أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم نظرا لمستواه الحالي وسيصبح أسطورة مانشستر سيتي بعد أن قادت ثنائية سجلها في الشوط الثاني فريقه لفوز كبير 3-1 على مانشستر يونايتد (الأحد 3-3-2024).

وسيطر سيتي تماما لكنه ظل متأخرا بهدف مذهل في الدقيقة الثامنة عن طريق ماركوس راشفورد لكن فودن خطف كل الأضواء في الشوط الثاني.

وأطلق اللاعب البالغ من العمر 23 تسديدة هائلة بقدمه اليسرى في سقف المرمى في الدقيقة 56 ثم تغلب على أندريه أونانا بتسديدة متقنة بعد 80 دقيقة.

وسجل إرلينج هالاند هدفه 18 في الدوري هذا الموسم ليحسم الأمور في الوقت المحتسب بدل الضائع وهو هدفه السادس خلال أيام ولكن لا شيء يمكن أن يسرق الأضواء من فودن الذي لديه الآن 11 هدفا في الدوري هذا الموسم وهو ما يعادل رقمه القياسي في موسم واحد.

وقال غوارديولا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) “الأمر يتعلق بعدد المباريات التي خاضها. لقد كان دائما لاعبا موهوبا لكنه الآن أكثر نضجا ويفهم اللعبة بشكل أكبر، خاصة على المستوى الدفاعي.

“يمكنه اللعب في الوسط واليمين، وصناعة اللحظات الفارقة والاختراق، واللعب في اليسار، والتسجيل من اليسار. ماذا يمكنني أن أقول؟ إنه أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز في الوقت الحالي بسبب كمية الأشياء التي يفعلها. إنه أمر لا يصدق”.

وجودة فودن ومستوى ثباته يجعلانه لاعبا لا يمكن الاستغناء عنه حتى في فريق يضم لاعبين من طراز عالمي رفيع. كما أن مستواه الحالي يجعل من غير المتصور غيابه عن منتخب إنجلترا تحت قيادة جاريث ساوثجيت.

وقال غوارديولا ردا على سؤال عن الانضباط الدفاعي لفودن “نحن لا نتفاوض بشأن ذلك.

“الرجل الذي لا يفعل ذلك لا يبقى في الفريق. إنه يعشق كرة القدم ويعيش من أجلها. إنه ممتع وأخلاقيات عمله لا تصدق”.