بيب غوارديولا يُعلق على رحيل غريمه كلوب: سأنام أفضل قليلاً

علّق مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، على إعلان رحيل غريمه الأكبر” الألماني يورغن كلوب رحيله عن ليفربول نهاية هذا الموسم.

وقال غوارديولا وفقاً لما نقلته الوكالة الفرنسية: “سأنام أفضل قليلاً”.

وتابع بيب “لدي شعور أنه عندما سيرحل نهاية الموسم، سيرحل جزء منا أيضاً في مانشستر سيتي. لقد كان أصعب خصم لنا، السنوات الأخيرة”.

وقال “كلّ المدربين يشعرون (بالتعب) بعد سنوات طويلة، أشعر بذلك تماماً. واجهت ذلك مع برشلونة لذا أتفهمه تماماً”.

وقال غواريولا “لقد كان غريمي الأكبر، أعتقد أننا سنفتقده” وتابع “أنا سعيد نوعاً ما، لأنني بدونه سأنام بشكل أفضل قليلاً في الليلة التي تسبق مواجهة ليفربول، لكني أتمنى له كل التوفيق. لا يقرّ بذلك، لكنه سيعود”.

وصدم كلوب الجميع عندما أعلن الجمعة رحيله عن ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي حاليا، قبل انتهاء عقده.

وكان المدرب الألماني المنافس الأقوى لغوارديولا خلال فترة وجودهما في البريميرليغ.

وبينما حصد المدرب الإسباني عدداً أكبر من الألقاب مع “السيتي” أقرّ بالخطر الذي شكّله كلوب على فريقه.

وبعد فوز “السيتي” على توتنهام الجمعة بالدور الرابع من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي التي يحمل لقبها، أشاد غوارديولا بكلوب بقوله “هو مدرب مذهل، لا أعرفه عن قرب لكن أعتقد أنه شخص رائع”.

وعزا كلوب (56 عاماً) أسباب رحيله إلى فقدانه الطاقة اللازمة للاستمرار بعد 9 سنوات في ملعب أنفيلد.

ويمكن لغوارديولا (53 عاماً) تفهّم قرار كلوب، بعد أن قام الأول بخطوة مماثلة مع برشلونة الإسباني عام 2012.

ورغم تتويج “السيتي” بلقب الدوري آخر 3 مواسم، إلا أن عرشه مهدد بقوة من قبل ليفربول هذا الموسم.

ويتصدر الحُمر راهناً بفارق 5 نقاط عن “سيتيزنز” الذي لعب مباراة أقل.

وستكون المباراة الأخيرة بينهما في الدوري يوم 9 مارس/آذار على ملعب أنفيلد.

المصدر: الجزيرة