بيتسيكي يتجاوز انتكاسة ليفوز بسباق سرعة مثير في جائزة إندونيسيا للدراجات النارية

عاد ماركو بيتسيكي متسابق فريق أبريليا بطريقة مثيرة ليفوز بسباق السرعة في سباق جائزة إندونيسيا الكبرى ضمن بطولة العالم للدراجات النارية اليوم السبت، متفوقا على الإسباني الصاعد فيرمين ألديغير متسابق غريسيني ريسنغ في اللفة الأخيرة على حلبة مانداليكا الدولية.

وواجه بيتسيكي الذي انطلق من المركز الأول، بداية كارثية وتراجع عدة مراكز قبل أن يستعيد الإيطالي (26 عاما) زمام الأمور ليحقق انتصاره الثالث في سباقات السرعة في الفئة الأولى.

وبعدما تصدر معظم مراحل سباق السرعة المكون من 13 لفة، حُرم ألديغير (20 عاما) من تحقيق انتصار تاريخي كان سيجعل من الإسباني أصغر فائز بسباق سرعة.

وأكمل راؤول فرنانديز من فريق تراك هاوس منصة التتويج بعد انطلاقه من المركز الثالث على شبكة الانطلاق.

وعانى مارك ماركيز بطل العالم 2025 على حلبة مانداليكا، وهي حلبة لم يسبق للفائز ببطولة العالم سبع مرات الانتصار فيها. وتعرض ماركيز لعقوبة اقتضت بأن يسلك مسار لفة أطول بعد احتكاكه مع أليكس رينز سائق ياماها، لينهي الإسباني (32 عاما) السباق في المركز السابع.

ورغم الصعوبات التي واجهها، ساعدت مساهمة ماركيز بالحصول على نقاط فريقه دوكاتي في الفوز ببطولة العالم للفرق بعد موسم مهيمن حقق فيه 13 فوزا في سباقات الجائزة الكبرى و15 انتصارا في سباقات السرعة.

أما زميل ماركيز في الفريق وبطل العالم مرتين فرانشيسكو بانيايا فقد عاش يوما للنسيان بعدما احتل المركز 14، إثر فشله في التقدم إلى التجارب التأهيلية الثانية.

كما واجه بيدرو أكوستا متسابق فريق (كيه.تي.إم) يوما صعبا هو الآخر، إذ انسحب من السباق بعدما كان يحتل المركز الثاني في اللفة الخامسة، لتتبخر آماله في الصعود إلى منصة التتويج.