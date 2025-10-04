بيتسيكي‭ ‬يحطم الرقم القياسي لأسرع لفة على حلبة إندونيسيا للدراجات النارية

هيمن ماركو بيتسيكي متسابق فريق أبريليا على التجارب التأهيلية لسباق جائزة إندونيسيا الكبرى ضمن بطولة العالم للدراجات النارية ليحصد مركز أول المنطلقين بعد تحطيمه الرقم القياسي لأسرع زمن للفة على حلبة مانداليكا اليوم السبت، بينما احتل مارك ماركيز المتوج مؤخرا بلقب عام 2025 في الفئة الأولى المركز التاسع.

وكانت لفة بيتسيكي المذهلة والتي بلغت دقيقة واحدة و28.832 ثانية كافية لإنهاء التجارب متقدما بفارق مريح على الثنائي الإسباني فيرمين ألديجير متسابق جريسيني ريسنج وراؤول فرنانديز من فريق تراك هاوس، اللذان سيصطفان في المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

وقال بيتسيكي “صحيح أنني سريع للغاية، لكن الفارق كان ضئيلا جدا بين العديد من المتسابقين الآخرين الذين يتمتعون بسرعة فائقة، وتعلمون أنه لا يمكنك الاسترخاء أبدا في سباقات الفئة الأولى”.

وأضاف “أنا سعيد بالتجارب التأهيلية بالتأكيد، لأنها رائعة أيضا للغد، وليس فقط اليوم وهذا أمر مهم”.

وتابع “لا يزال علينا الآن القيام بالجزء الرئيسي في الأسبوع وهو السباقات. لذا، دعونا نحافظ على تركيزنا ونقدم أفضل ما لدينا”.

وشكلت هذه التجارب أيضا علامة فارقة بالنسبة لألديجير بعد أن ضمن السائق الصاعد (20 عاما) انطلاقه للمرة الأولى على الإطلاق من الصف الأول في سباقات الفئة الأولى.

وقال الإسباني “وضعنا أهدافا مختلفة لهذا السباق، محاولة تحسين الأداء مقارنة بيوم الجمعة والتجارب التأهيلية”.

وأضاف “نحن سعداء للغاية لأننا نعمل على تطوير أنفسنا، دون النظر إلى المتسابقين الآخرين، نحن نركز بشكل كبير.. الانطلاق من المركز الثاني هو فرصة جيدة للنظر إلى إمكانياتنا ومحاولة الحكم عليها”.

وأكمل أليكس رينز متسابق ياماها وبيدرو أكوستا متسابق فريق (كيه.تي.إم) المراكز الخمسة الأولى.

وفي الوقت نفسه عانى فرانشيسكو بانيايا بطل العالم مرتين، للحفاظ على الزخم الذي حققه في سباق جائزة اليابان الكبرى الذي تألق فيه الأسبوع الماضي.

ولم يتمكن متسابق فريق دوكاتي من الوصول إلى التجارب التأهيلية الثانية وسينطلق من المركز 16 في سباق السرعة اليوم، والسباق الرئيسي غدا الأحد، وهو ما كان مخيبا للآمال.