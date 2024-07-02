"بيجولا" تتأهل بسهولة للدور الثاني ببطولة ويمبلدون

فازت الأمريكية جيسيكا بيجولا المصنفة الخامسة بسهولة 6-2 و6-صفر على مواطنتها آشلين كريجر في الدور الأول ببطولة ويمبلدون للتنس اليوم الثلاثاء 2 يوليو/تموز 2024.

وكسرت بيجولا، التي تأهلت إلى دور الثمانية بالبطولة العام الماضي، إرسال منافستها في الشوط الأول ومضت لتتقدم 4-صفر في غضون عشر دقائق.

وتمكنت اللاعبة البالغ عمرها 20 عاما أخيرا من استغلال طول قامتها في تسديد إرسالات قوية لتوقف مسيرة بيجولا، التي لم تبد في خطر أمام منافستها المصنفة 75 عالميا وحسمت المجموعة الأولى بإرسال ساحق.

ولم تتمكن اللاعبة الصاعدة من الحفاظ على شوط إرسالها في المجموعة الثانية لتخسر مباراتها الأولى في القرعة الرئيسية بالبطولة في 49 دقيقة وارتكبت خلالها 29 خطأ سهلا.