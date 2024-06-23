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بيجولا تقهر جوف وتتأهل إلى نهائي برلين للتنس

منذ 34 دقيقة
رياضة التنس - تعبيرية

رياضة التنس - تعبيرية

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خرجت الأمريكية كوكو جوف المصنفة الأولى ببطولة برلين للتنس من الدور قبل النهائي بخسارتها 7-5 و7-6 أمام مواطنتها جيسيكا بيجولا اليوم الأحد.

وتوقفت المباراة أمس السبت بسبب الأمطار عندما كانت بيجولا متقدمة 7-5 و6-6، ولم تهدر أي وقت عند استئناف المباراة اليوم وفازت بأربع من آخر خمس نقاط لتصل إلى أول نهائي لها على الملاعب العشبية.

ووسعت بيجولا بذلك تفوقها على جوف، بطلة أمريكا المفتوحة، إلى 3-1 في المواجهات المباشرة.

وتلعب بيجولا (30 عاما) أمام الروسية آنا كالينسكايا التي تغلبت على فيكتوريا أزارينكا، المصنفة الأولى على العالم سابقا، في قبل النهائي الآخر بعد ثلاث مجموعات.

    المصدر :
  • رويترز

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