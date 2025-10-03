الجمعة 11 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 3 أكتوبر 2025 |
بيجولا تهزم نافارو لتواجه نوسكوفا بقبل نهائي بطولة الصين المفتوحة

منذ 3 دقائق
الأمريكية جيسيكا بيجولا

قلبت الأمريكية جيسيكا بيجولا تأخرها بمجموعة لتفوز 6-7 و6-2 و6-1 على مواطنتها إيما نافارو اليوم الجمعة وتتأهل لقبل نهائي بطولة الصين المفتوحة للتنس حيث ستواجه التشيكية ليندا نوسكوفا.

وتغلبت نوسكوفا المصنفة 26 على البريطانية غير المصنفة سوناي كارتال 6-3 و6-4 في وقت سابق من الجمعة لتتأهل لأول مرة لقبل النهائي بإحدى بطولات رابطة محترفات التنس ذات الألف نقطة.

وكسرت بيجولا المصنفة السابعة عالميا إرسال منافستها مبكرا، لكن نافارو أنقذت ثلاث نقاط لحسم المجموعة لتتعادل 5-5 قبل أن تفوز في الشوط الفاصل.

لكن بيجولا حافظت على هدوئها وسيطرت على المجموعتين التاليتين، لتضمن فوزها الثالث تواليا ضد نافارو.

وقالت بيجولا “قامت بعمل جيد في الحفاظ على قوتها، ولكن في نفس الوقت شعرت أنني ألعب بالطريقة الصحيحة.

“حاولت ألا أسمح للإحباط بأن ينال مني. سمح لي هذا باللعب بحرية أكبر”.

 نوسكوفا تتفوق على كارتال

بفضل فوزها على كارتال، أصبحت نوسكوفا ثالث لاعبة ولدت منذ عام 2004 تصل إلى قبل النهائي 10 مرات في بطولات رابطة محترفات التنس، إلى جانب كوكو جوف وديانا شنايدر.

ومن المقرر أن تدخل نوسكوفا (20 عاما) لأول مرة قائمة أفضل 20 لاعبة في التصنيف العالمي الذي سيصدر يوم الاثنين.

وبدأت نوسكوفا بقوة، وكسرت إرسال كارتال مبكرا لتتقدم 3-1 في المجموعة الافتتاحية. ونجحت اللاعبة البريطانية، التي أطاحت بالروسية ميرا أندريفا، المصنفة الرابعة، في معادلة النتيجة 3-3، لكن نوسكوفا استعادت التقدم مستغلة ثالث نقطة كسر، لتحسم المجموعة لصالحها.

كانت المنافسة في المجموعة الثانية محتدمة، وكسر كارتال إرسال نوسكوفا لتتقدم 2-صفر. لكن اللاعبة التشيكية ردت بقوة، وحسمت الفوز في ساعة وعشر دقائق.

وتلعب نوسكوفا ضد بيجولا يوم السبت بعد أن تلتقي جوف وأماندا أنيسيموفا في مواجهة أمريكية خالصة.

    المصدر :
  • رويترز

