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بيدج: ويلز تعول على أفضلية اللعب على أرضها في ملحق تصفيات بطولة أوروبا

منذ 18 دقيقة
كرة القدم - تعبيرية

كرة القدم - تعبيرية

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قال روب بيدج مدرب ويلز إن المستوى المتميز الذي يقدمه فريقه على أرضه يعني أنه لن يكون لديه أي مخاوف بشأن استضافة بولندا في ملحق تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 على ملعب كارديف سيتي يوم الثلاثاء المقبل.

وتتطلع ويلز، التي تغلبت على فنلندا 4-1 في قبل نهائي المسار الأول أمس الخميس 21\3\2024، إلى حجز مكانها في بطولة أوروبا للمرة الثالثة على التوالي. وخرجت ويلز من دور الستة عشر في بطولة 2020.

وقال مدرب ويلز للصحفيين “لقد قلت للاعبين من قبل، وبكل احترام، أننا لا نهتم أي فريق يلعب خارج أرضه.

“على أرضنا، أعتقد أننا لم نخسر في 20 من 23 مباراة. نحن لا نهتم بمن يأتي لزيارتنا. ما الدافع الأبرز الذي تحتاجه أكثر من أن فوز واحد يبعدك عن المشاركة في بطولة كبرى للمرة الرابعة؟.

“كان اللاعبون مذهلين طوال الأسبوع وسيصبحون جاهزين يوم الثلاثاء ومستعدين لذلك”.

وتأهلت ويلز إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر من خلال الملحق، وباتت على أعتاب بلوغ بطولة أوروبا للمرة الثالثة على التوالي والأولى منذ اعتزال الأسطورة جاريث بيل.

    المصدر :
  • رويترز

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