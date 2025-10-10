الجمعة 18 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 10 أكتوبر 2025 |
بيرو متسابق التجارب في دوكاتي يحل محل ماركيز في سباق أستراليا

منذ ساعة واحدة
سباق الدراجات النارية

أعلن فريق دوكاتي اليوم الجمعة أن متسابق التجارب ميكيلي بيرو سيحل محل بطل العالم للدراجات النارية المصاب مارك ماركيز في سباق جائزة أستراليا الكبرى على حلبة فيليب آيلاند‭ ‬الأسبوع المقبل.

وسيغيب ماركيز، الذي فاز بالبطولة للمرة السابعة في مسيرته خلال سباق جائزة اليابان الكبرى الشهر الماضي، عن الجولتين المقبلتين بعد إصابته بكسر وكذلك في أربطة كتفه الأيمن في حادث تصادم خلال سباق جائزة إندونيسيا الكبرى.

وقال فريق دوكاتي في بيان “بعد الإصابة التي أجبرت ماركيز على الغياب عن الجولتين المقبلتين من موسم 2025، يؤكد الفريق أن بيرو سيحل محله في سباق أستراليا”.

ولم يذكر دوكاتي ما إذا كان بيرو سيشارك أيضا في سباق جائزة ماليزيا الكبرى في وقت لاحق من هذا الشهر.

وشارك بيرو (39 عاما) لآخر مرة في سباق ببطولة العالم للفئة الأولى بالجولة الأخيرة من موسم 2024 مع فريق في.آر.46.

ومن المتوقع أن يعود ماركيز للمشاركة في السباقين الأخيرين من الموسم في البرتغال وبلنسية الشهر المقبل.

    المصدر :
  • رويترز

