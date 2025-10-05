بيريرا يتلقى بطاقة حمراء وولفرهامبتون يبقى دون انتصار

طُرد فيتور بيريرا مدرب ولفرهامبتون واندرارز بعدما ظل فريقه النادي الوحيد في الدرجات الأربع الكبرى في إنجلترا الذي لم يحقق أي فوز في بعد تعادله 1-1 على أرضه مع برايتون آند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

وتلقى بيريرا بطاقة حمراء بعد مرور 20 دقيقة عندما فقد أعصابه لعدم احتساب ركلة حرة لفريقه وأكد مركز المباريات التابع للدوري الإنجليزي الممتاز أن السبب كان “تصرفا غير مسؤول في المنطقة الفنية”.

ومن الغريب أن المدرب البرتغالي كان لا يزال يسير في النفق المؤدي إلى غرف الملابس عندما تقدم فريقه بهدف بعد دقيقة واحدة عندما سدد مارشال مونيتسي كرة قوية ارتطمت بالعارضة ثم ارتدت إلى المرمى بعد اصطدامها بالحارس الذي لم يحالفه الحظ.

وأهدر جون أرياس فرصة مضاعفة تقدم ولفرهامبتون عندما سدد فوق العارضة ودفع أصحاب الأرض الثمن حين منح يان بول فان هيكي برايتون نقطة ثمينة في الدقيقة 86 بضربة رأس.

ويتذيل ولفرهامبتون الترتيب بنقطتين ويحتل برايتون المركز الثاني عشر برصيد تسع نقاط.